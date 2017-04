Tika'dan Bangladeş'teki Görme Engelli Çocuklara Okul Taşıtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Bangladeş'in Gazipur kentinde görme engelli çocukların yurt ile okulları arasında güvenli ulaşımlarının sağlanması amacıyla ülkede yaygın olarak kullanılan ve tempo adı verilen servis aracı temin edildi.



Gazipur'da bulunan Asistance for Blind Children (ABC) isimli sivil toplum kuruluşu tarafından ihtiyaçları karşılanan yaşları 6 ila 18 arasındaki 70 görme engelli çocuk, yurtlarda kalarak eğitimlerine devam ediyorlar. Yaşam standartları, ülke koşulları ve alt yapı eksiklikleri gibi alanlarda yapılan istatistiklerde hep alt sıralarda yer alan Bangladeş, özellikle de engelli vatandaşlarına sağlanan imkanların yetersizliği açısından da ön plana çıkıyor. Kara yollarının yetersizliği, eğitimsiz hatta ehliyetsiz sürücülerin fazlalığı, alınan önlemlerin yok denecek kadar az olması yaşanan trafik karmaşasının başlıca sebepleri arasında bulunuyor. Bu karmaşa, okullarına gitmeye çalışan görme engelli çocuklar için de öngörülebilir bir sürü tehlike içeriyor. TİKA tarafından temin edilen aracın kullanıma verilmesiyle Bangladeş'te yaygın olarak kullanılmakta olan ve Rikshaw (Rikşa) adı verilen ilkel taşıtlar ile okullarına ulaşmaya çalışan çocuklar için daha güvenli ve hızlı bir ulaşım imkanı sağlanmış oldu.



Görme engelli çocukların ikamet ettikleri yurt ile okulları arasında bulunan ve oldukça yoğun ve kuralsız bir trafik akışının bulunduğu Gazipur karayolunda her türlü standarttan yoksun ilkel ulaşım araçları ile okullarına gitmeye çalışan çocuklar, TİKA tarafından temin edilen yeni okul taşıtının sevincini yaşıyor. Görme engelli çocuklara yönelik hizmetler veren ABC, hayırsever vatandaşlar tarafından finanse edilen göz hastanesiyle de günde ortalama 250 hastaya hizmet veriyor. - ANKARA