Tika'dan Bangladeş'te Görme Engelli Öğrencilere Ulaşım Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'in Gazipur ilindeki görme engelli çocukların yurtlarıyla okulları arasında daha rahat seyahat edebilmeleri için servis aracı temin etti.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki yaşları 6 ila 18 arasında değişen görme engelli 70 çocuğun ihtiyaçları Asistance for Blind Children (ABC) isimli sivil toplum kuruluşu tarafından karşılanıyor. ABC, bu çocukların barınmasına da katkıda bulunuyor.



Çocukların okullarıyla kaldıkları yurt arasında ulaşımlarını Rikşa adı verilen ilkel taşıtlarla sağlamaya çalıştığını tespit eden TİKA yetkilileri de harekete geçti.



TİKA tarafından, öğrencilerin yurtlarıyla okulları arasındaki Gazipur karayolundan okullarına güvenle gidebilmeleri amacıyla servis aracı temin edildi.