Tika'dan Bangladeş'e İlaç Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Bangladeş'in Başkenti Dakka'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gazipur ilinin Haldoba köyünde faaliyet göstermekte olan sağlık ocağına ilaç desteğinde bulunuldu.



Bangladeş'in ilk kadın pilotlarından Fareea Lara'nın 1998 yılında eğitim uçuşu esnasında geçirdiği kazadan sonra, onun anısına kurulan vakıf, sağlık alanında başta kadın ve çocuklar olmak üzere Bangladeş'te ihtiyaç sahibi ailelere yönelik projeler sürdürüyor.



Fareea Lara Vakfı tarafından açılan ve başkent Dakka'ya 40 km uzaklıkta bulunan Gazipur ilinin Haldoba köyünde faaliyet göstermekte olan sağlık ocağı günde ortalama 200 hastaya hizmet veriyor.



Bangladeş Hükumeti programına göre, her 6 bin nüfusa bir sağlık ocağı inşa edilmesi planlanıyor. 2009-2015 yılları arasında inşa edilen 13 bin sağlık ocağı, toplamda 483 milyon kişiye hizmet sağlamış durumda. Özellikle kırsal bölgelerde sağlık ocağı inşaatları aralıksız devam ediyor. Bangladeş Hükumeti programına 10 sağlık ocağı inşa ederek destek veren TİKA, ikinci aşamada 10 ilave sağlık ocağı daha yapmayı planlıyor.



Haldoba köyünde özellikle anne ve çocuk sağlığı konularına yoğunlaşan sağlık ocağı, haftada 6 gün faaliyet gösteriyor. Ayda yaklaşık bin 500 kişinin faydalandığı sağlık ocağı için ihtiyaç duyulan ilaçlar TİKA tarafından karşılandı.



Yaklaşık olarak 25 bin kişinin yaşadığı bölgede hizmet vermekte olan sağlık ocağı, sağlık hizmetlerinin yanı sıra TİKA desteği ile bölgede yaşayan vatandaşların ve çocukların sağlıklı beslenmelerine yönelik mobil eğitim programları da düzenleyerek patoloji ile ultrason imkanları da sağlıyor. - ANKARA