Tika'dan Azerbaycan'da Aile Ekonomisine, Turizme ve El Sanatlarına Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Ajansı (ASAN Hizmet) iş birliğinde aile ekonomisine destek amacıyla önemli bir faaliyete imza atıldı.



ASAN Hizmet bünyesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi ve aile işletmelerinin geliştirilmesini amaçlayan Aile Ekonomisine Kolay Destek (ABAD) markası oluşturuldu. TİKA'nın proje teklifiyle halıcılık, dokumacılık, bakırcılık, seramik ve oymacılık gibi birçok geleneksel el sanatlarının yaşatılması, tanıtılması ve pazara ulaşması açısından sanatkarlara fırsat sunan ABAD Sanatkarlık Merkezi kuruldu. Bakü'nün en önemli tarihi ve turistik mekanı olan İçeri Şehir'de 15. yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalmış olan Hacı Bani Hamamı'nda TİKA'nın destekleriyle kurulan ABAD Sanatkarlık Merkezi, Azerbaycan'da el sanatlarının yaşatılması ve tanıtılmasına katkı sağlayacak.



ASAN Hizmet'in kurumsal güvencesi altında tamamen sosyal amaca odaklanmış olan proje ile Azerbaycan'da geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve tanıtılması, sanatkarların gelir elde etmesi ve Azerbaycan turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor. Proje kapsamında Balaken, İsmaillı, Zagatala, Gebele, Şeki, Masallı, Lenkeran, Gence, Lahiç, Sumgayıt Bakü ve Abşeron şehir ve köylerinde ikamet eden 100'ü aşkın sanatkarın ürettikleri eserler ABAD markası altında satışa sunuldu. Merkezde satışa sunulan eserlerin bedelleri sanatkarlarla belirleniyor ve ürünlerden elde edilen gelirin yüzde 75-95'lik kısmı sanatkarlara verilirken, yüzde 5-25'lik kısmı işletmenin devam etmesi ve malzeme alımı gibi giderler için oluşturulan fonda toplanıyor.



Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, TİKA tarafından kurulan ABAD Sanatkarlık Merkezini ziyaret etti. Söz konusu ziyarette ASAN Hizmet Başkanı İnam Kerimov tarafından ABAD markası ve merkezin faaliyetleri ile ilgili bilgiler verildi. Kerimov, Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatı ile oluşturulan ABAD markasının amacının ailelere küçük işletmeler kurmak konusunda yardımcı olmak olduğunu ve bu noktada TİKA'nın desteğinin önemli olduğunu vurguladı.



Büyükelçi Özoral, ASAN Hizmet ve TİKA'nın gerçekleştirdiği bu ortak projenin önemine vurgu yaparken, merkezin Azerbaycan'ın turizm sektörünün gelişmesine ve Azerbaycan'ın geleneksel el sanatlarının tanıtılmasına ve yaşatılmasına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.



TİKA Bakü Program Koordinatörü Adem Urfa da, ASAN Hizmet ile iş birliğinin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. ABAD merkezlerinin sayısının arttırılmasının faydalı olacağını vurgulayan Urfa, merkezlerde el sanatları eğitiminin de verilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.



ABAD Sanatkarlık Merkezinde daha önce TİKA tarafından kırsal kalkınma programları çerçevesinde gerçekleştirilen Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi'nden faydalanan arıcılara ABAD markası altında kendi ürünlerini satma imkanı da sunuldu. Bunların yanında merkezde 63 ailenin 2 binden fazla el sanatı eseri ve 5 ailenin ürettiği gıda ürünleri satışa sunuluyor. - ANKARA