Tika'dan Azerbaycan'a Spor Salonu Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Azerbaycan'da Yeni Yol İçtimai Birliği bünyesinde ilk Crossfitt Spor Salonu hizmete açıldı.



Azerbaycan'da farklı sektörlerde önemli işlere imza atan TİKA, projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda TİKA tarafından Azerbaycan'da gençlerin milli manevi değerler ışığında gelişimine yönelik faaliyetler gerçekleştiren Yeni Yol İçtimai Birliği bünyesinde Crossfitt Spor Salonu hizmete açıldı. Spor salonundan İnternat (Çocuk Esirgeme Kurumu) mezunları dahil, yetim ve dar gelirli ailelerin çocukları da faydalanabilecek. TİKA, Azerbaycan'da eğitim, sağlık, tarım gibi sektörlerin yanı sıra gençlere, engellilere, az gelirli ve dezavantajlı gruplara yönelik olarak sosyal amaçlı projeler de gerçekleştiriyor. TİKA tarafından hayata geçirilen faaliyetlerde gençlerin fiziksel ve ruhsal karakterlerinin geliştirilmesine yönelik projeler önemli bir yer tutuyor.



Azerbaycan'da gençlerin spor aracılığıyla zararlı alışkanlıklardan korunması, gençlere sağlıklı yaşam tarzının aşılanmasını amaçlayan kuruluşlardan birisi olan Yeni Yol İçtimai Birliği bünyesinde Crossfitt Spor Salonunun ekipmanı tamamlanarak açılış töreni gerçekleştirildi.



Crossfitt Spor Salonunun açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TİKA yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. TİKA tarafından fiziki alt yapısı iyileştirilen ve spor malzemeleri temin edilen Crossfitt Spor Salonu, Azerbaycan'da gençlerin milli manevi değerler ışığında gelişimine destek olan Yeni Yol İçtimai Birliği bünyesinde faaliyet gösterecek. Açılan spor salonundan İnternat mezunları, yetim çocuklar ve dar gelirli ailelerden olan gençler de ücretsiz olarak faydalanacak. - ANKARA