Tika'dan 2 Bin 400 Afgan Öğretmene Kapasite Arttırma Eğitim Programı

TİKA Kabil Koordinatörlüğü, düzenlediği kapasite arttırma eğitim programında 2 bin 400 Afgan öğretmene hizmet sundu.



TİKA Koordinatörü Gökhan Keser yaptığı açıklamada, "Afganistan'ın geleceği olan öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için öncelikle öğretmenlerin kapasitelerinin geliştirilmesi gerçeğinden yola çıkarak kardeş ülke Afganistan'ın eğitim bakanlığıyla beraber bir çalışma içine girdik" dedi.



TİKA 2016 yılında bu çalışma kapsamında 2 bin öğretmene eğitim sağladı. Afganistan Yüksek Eğitim Bakanı Farida Mohmand, "Dost ve kardeş ülke Türkiye'den, bizim öğretmenlerimiz için düzenlediği kapasite arttırma eğitimi programı için ve bu programa ciddi teveccühünden dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.



Son eğitim programına katılan öğretmen Urang Zazai, "12 günlük eğitim bizim için çok etkili oldu. Birçok şey öğrendik ve çok iyi bir programdı" dedi.



TİKA'nın düzenlediği öğretmen kapasite arttırma eğitim programı gelecekte 4 bin öğretmen için geliştirme maksadıyla, ülkenin diğer illerinden de katılım sağlayacağı planlanıyor. - KABİL