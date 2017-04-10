Tika'dan 2 Bin 400 Afgan Öğretmene Eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Afganistan Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 2016 yılından bu yana 2 bin 400 Afgan öğretmene kapasite artırıcı eğitim verildi.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA'nın başkent Kabil'deki eğitim kampüsünde düzenlenen sertifika törenine, Afganistan Yüksek Öğrenim Bakanı Feride Momand, Afganistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nesrin Oryakhil, Afganistan Eğitim Bakanlığının Meslek ve Teknik Eğitim Bakan Yardımcısı Rahil Muhammed Formuly, Afganistan Sağlık Bakanlığı Danışmanı Sayed İsa Mawdodi ve diğer ilgililer katıldı.



Törende konuşan Momand, "Dost ve kardeş ülke Türkiye'ye, öğretmenlerimiz için düzenlediği kapasite artırma eğitimi programı için teşekkür ederiz." dedi.



TİKA Kabil Koordinatör Yardımcısı Gökhan Keser de Afganistan'da uzun süredir iç savaş ve terör olayları nedeniyle çeşitli branşlarda çok sayıda öğretmenin hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılamadığını belirtti.



Afganistan Eğitim Bakanlığının başlattığı 3 bin öğretmene yönelik hizmet içi eğitim programında, TİKA olarak bin 575 öğretmenin bu eğitimi almasına destek olarak başladıkları kapasite artırma programı çerçevesinde geçen yıl 2 bin öğretmenin hizmet içi eğitimden geçmesini sağladıkları bilgisini veren Keser, bugün bu sayıyı 2 bin 400'e çıkardıklarını ifade etti.



Keser, şunları söyledi:



"Yine, TİKA'nın yapmış olduğu öğretmenevinde çok iyi şartlarda eğitim alan öğretmenlerin ve uzmanların her türlü ihtiyaçları eksiksiz olarak TİKA tarafından karşılanmaktadır. Afganistan'ın geleceği öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için öncelikle öğretmenlerin kapasitelerinin geliştirilmesi gerçeğinden yola çıkarak kardeş ülke Afganistan'ın Eğitim Bakanlığı ile bir çalışma içine girdik ve bu çalışmanın faydalı olduğu kanaatindeyiz. Bu yıl da kapasite artırma programıyla şu anda 2 bin 400 olan bu sayı 4 bine çıkarılacak ve güvenlik noktasında bir sorun yaşanmazsa başka şehirlerden de öğretmenler getirerek kapasite artırıcı eğitimler verebileceğiz."