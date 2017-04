Tika Cezayir'deki Osmanlı Yadigarı Eserleri Restore Ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de Osmanlı'dan kalan iki tarihi eseri daha restore edecek.





Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA Başkanı Serdar Çam, başkanlığını yürüttüğü ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan restorasyon projelerini incelemek ve üst düzey görüşmeler yapmak amacıyla Cezayir'e gitti.





Restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan ve Cezayir'in bağımsızlık sembollerinden biri olan Keçiova Camisi'nde yetkililerden bilgi alan Çam, Cezayir'in ikinci büyük şehri Oran'daki (Vahran) Bey Sarayı ve Paşa Camisi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.





Cezayir'deki görüşmeler kapsamında Türkiye tarafından restorasyonu planlanan iki eserden Paşa Camisi'nin restorasyonunun TİKA, Bey Sarayı'nın da TİKA'nın danışmanlığında Tosyalı Holding tarafından yapılması konusunda mutabık kalındı.





Bu çerçevede Oran Valiliğinde, Paşa Camisi ve Bey Sarayı'nın restorasyonuyla ilgili protokol imzalandı.





Bir İspanyol kalesinin üzerine Muhammed Bin Osman El Kebir Bey tarafından 1792 yılında inşa edilen Bey Sarayı, divan, harem ve gözde köşkü kısımlarından oluşuyor. Cezayir'in Fransa tarafından işgalinden sonra onarılarak Fransızlar tarafından kullanılan saray, ziyarete kapalı durumda.





İspanyolların, Osmanlılar tarafından yenilgiye uğratılması anısına 1796'da yaptırılan Paşa Camisi de Fransız işgali sırasında ibadete kapatılarak askeri amaçlı kullanıldı. Cami sonraki yıllarda ibadete açılmasına rağmen, fiziki eksiklikler nedeniyle 2004 yılında tekrar ibadete kapatıldı.