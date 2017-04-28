Tık' Sesini Unutturan Fare

Hassas, konforlu ve dayanıklı yapısıyla standart mouse'larla benzerlik taşıyan M330 Silent Plus, farkını her tıklamada sesi yüzde 90 oranında azaltmasıyla ortaya koyuyor.
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