Tık' Sesini Unutturan Fare

Hassas, konforlu ve dayanıklı yapısıyla standart mouse'larla benzerlik taşıyan M330 Silent Plus, farkını her tıklamada sesi yüzde 90 oranında azaltmasıyla ortaya koyuyor.

Tık' Sesini Unutturan Fare

Hassas, konforlu ve dayanıklı yapısıyla standart mouse'larla benzerlik taşıyan M330 Silent Plus, farkını her tıklamada sesi yüzde 90 oranında azaltmasıyla ortaya koyuyor.

Kaynak: Dunya.com


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