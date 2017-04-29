Tiflis'te "25. Yıl Türkiye Mezunları Buluşması"
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan Gürcistan vatandaşları için "25. Yıl Türkiye Mezunları Buluşması" düzenlendi.
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan Gürcistan vatandaşları için "25. Yıl Türkiye Mezunları Buluşması" düzenlendi.
Büyükelçilikteki etkinlikte konuşan Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, 100'e yakın katılımcıya programa geldikleri için teşekkür ederek, Türkiye mezunlarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan Gürcistan vatandaşlarına seslenen Gümrükçü, Gürcistan'da doğup büyümüş, insan hayatındaki en değerli dönem olan üniversite yıllarını Türkiye'de geçirmiş, daha sonra ülkelerine dönerek toplumda yeni hayata adım atan başarılı insanların iki ülke ilişkilerini en fazla güçlendiren kişiler olduklarına dikkati çekti.
Gümrükçü, "Siz gerçekten Türkiye ile Gürcistan arasındaki sosyal köprünün en sağlam, en güncel, en canlı örneklerisiniz. Sizi Türkiye ve Gürcistan arasındaki elçiler olarak görüyorum." diye konuştu.
İlerleyen zamanlarda Büyükelçilik olarak Türkiye mezunlarıyla daha sık bir araya geleceklerini anlatan Gümrükçü, bu tür görüşmelerin daha kurumsal şekilde düzenlenmesi amacıyla "Türkiye Mezunlar Derneği" oluşturulmasını tavsiye etti.
Gümrükçü, bu yıl Gürcistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yılını kutladıklarını kaydederek, iki ülke arasında birçok alanda üst düzey ilişki bulunduğunu, ülkelere sadece kimlikle giriş çıkış yapılabildiğini, sadece Sarp Sınır Kapısı'ndan yıllık 6 milyondan fazla insanın geçtiğini, iki ülkenin ortak olarak Batum Uluslararası Havalimanı'nı kullandıklarını söyledi,
Gümrükçü, "Bu gördüğüm manzaradan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Misafirlere Türk mutfağından yemeklerin ikram edildiği resepsiyona katılan davetliler, Türk halk müziği dinleme fırsatı buldu.
Etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. İrfan Çiftçi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yetkilileri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi Genel Sekreteri Vagib Osman, Türk ve Gürcü İş Adamları Derneği (GÜRTAİD) Başkanı Kenan Yıldırım ve Türk sanatçılar ile Türkiye'deki üniversitelerden mezun Gürcistan vatandaşları katıldı.