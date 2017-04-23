Ticari Taksi Ormanlık Alana Uçtu : 1 Yaralı

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ticari taksi ormanlık alana uçtu. Meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü İlker Aytaç yaralandı.



Sarıyer, Büyükdere Caddesi, Maslak istikametinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 05.30 sıralarında Büyükdere Caddesi üzerinden Maslak istikametine seyir halinde olan 34 THV 56 plakalı ticari taksi sürücüsü İlker Aytaç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden sürücü Aytaç, yol kenarında bulunan demir çitleri aşarak ormanlık alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ormanlık alana uçan ticari taksi içerisinde bulunan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmalarına başlayan itfaiye ekipleri kısa bir süre içerisinde sürücüyü araç içerisinden çıkartarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı görüldü.



Seyir halinde olan ticari taksinin bir anda gözden kaybolduğunu belirten Bekir Beşiktepe isimli vatandaş," Biz önden gidiyorduk. Arkadamızdaki aracın bir anda kaybolduğunu farkettik. Çok süratliydi, kayboldu bir anda. Arkamıza baktığımızda aracı göremedik. Geri geri geldiğimizde çitlerin açıldığını gördük. Bir baktıktı araba dereye kadar uçmuş. İtfaiye ve ambulansa haber verdik" ifadelerini kullandı.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL