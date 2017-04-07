Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Sakarya'da otomobil ve ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tunatan Kavşağı'nda H.D. idaresindeki 54 T 0014 plakalı ticari taksi ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 TA 241 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Durumu gören diğer vatandaşlar kazayı sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 16 TA 241 plakalı otomobil sürücüsü ve içinde bulunan iki kişiye olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Yapılan müdahale yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA