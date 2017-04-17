Ticari Safari ile 300 Yatırımcı Bursa'ya Geliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve stratejik ortağı TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından düzenlenen Rising City Gayrimenkul Fuarı ve 15. İnşaat Fuarı eş zamanlı olarak 19 Nisan'da kapılarını açıyor. Fuar için 300'e yakın yabancı yatırımcı Bursa'ya gelecek.



Türkiye'nin ihracatçı ve üretim kenti Bursa'yı fuarcılıkta da merkez yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren BTSO, TÜYAP Bursa Fuarcılık ile birlikte yeni fuarlara imza atmaya devam ediyor. Ricing City Gayrimenkul Fuarı ile 15. İnşaat Fuarı 19-23 Nisan tarihleri arasında iş profesyonellerini buluşturacak. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarlar ile inşaat ve gayrimenkul sektörünün kalbi bir kez daha Bursa'da atacak. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa'yı fuarcılık alanında bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Nitelikli fuarlarla kentin fuarcılık vizyonuna yeni bir bakış açısı getirdiklerini ifade eden Şener, kente gelen yerli ve yabancı yatırımcıların turizm ve hizmet sektörüne de hareketlilik kazandırdığını vurguladı. BTSO Başkan Yardımcısı Şener, geçtiğimiz sene 23 ülkeden 60 bine yakın iş profesyonelinin ziyaret ederek, önemli iş bağlantıları kurduğu fuarların bu sene de kent ekonomisine büyük katkılar sunacağını ifade etti. Bursa başta olmak üzere farklı şehirlerden 250'den fazla sektör temsilcisinin fuarda projelerini görücüye çıkaracağını dile getiren Şener, "Fuarlarla birlikte Ticari Safari Projemiz kapsamında da 30'u aşkın ülkeden 300'e yakın gayrimenkul yatırımcısını üyelerimizle buluşturacağız" diye konuştu.



Başkan Yardımcısı Şener, "Milyarlarca dolarlık hacme sahip konut, ofis, arsa, dükkan gibi gayrimenkul projelerinin yanı sıra önemli kentsel dönüşüm projeleri de fuarlarda görücüye çıkacak. BTSO, Ekonomi Bakanlığı ve TÜYAP Bursa işbirliğiyle özellikle Körfez ülkeleri başta olmak üzere Türk cumhuriyetleri, Avrupa ve Arap ülkelerinden gayrimenkul ve inşaat sektörü temsilcileri Bursa'ya gelerek, sektöre ayrı bir hareketlilik kazandıracak. Bizler de BTSO olarak TÜYAP Bursa ile birlikte sektörlerimizin nitelikli büyümesini sağlayan çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise, BTSO ile işbirliğinde gerçekleştirdikleri fuarlarla her sene yeni başarılara imza attıklarını söyledi. 15 yıldan bu yana düzenledikleri İnşaat Fuarı'nın alanında Türkiye'nin en büyük ikinci fuarı olduğuna dikkat çeken Ersözlü, "İnşaat Fuarı'nı Rising City Gayrimenkul Fuarı ile birlikte 6 salon ve açık alanda toplam 35 bin metrekarelik alanda açıyoruz. Özellikle Rising City'yi yüzde 35 gibi bir büyümeyle açıyoruz. Fuarlarımızdaki büyüme, Bursa'nın ve paydaşlarımızın gücünü gösteriyor. Fuarda, 50 bin lira ile 5 milyon dolara kadar çok farklı ölçekte projeler var. Sergilenen ürünler arasında 1 artı 0 dairelerden 6 artı 2'ye kadar konut projeleri yer alıyor. Türkiye'nin her tarafından ziyaretçileri ağırlayacağız. Seçimlerin sona ermesinden sonra inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde beklenen ticaretin artarak süreceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.



Fuar kapsamında 33 ülkeden heyet ağırlayacaklarını dile getiren Ersözlü, "Fuarlara Körfez ülkelerinden ve Orta Doğu'dan gelenler olacak. Fuarlar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sektörlerimizin yüzünü güldürecektir" dedi. - BURSA