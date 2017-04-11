Ticari Araçta 'Kiralama Yasağı'na Finansal Ayar
Ticari araçla taşıma yapanlar, banka dışı finansman şirketleri aracılığı ile öz mal sayısının 10 katına kadar kiralık araç edinerek filolarını büyütebilecek.
Ticari araçla taşıma yapanlar, banka dışı finansman şirketleri aracılığı ile öz mal sayısının 10 katına kadar kiralık araç edinerek filolarını büyütebilecek
Kaynak: Dunya.com
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