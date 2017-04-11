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Ticari Araçta 'Kiralama Yasağı'na Finansal Ayar
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Ticari Araçta 'Kiralama Yasağı'na Finansal Ayar

Ticari araçla taşıma yapanlar, banka dışı finansman şirketleri aracılığı ile öz mal sayısının 10 katına kadar kiralık araç edinerek filolarını büyütebilecek.

Ticari Araçta 'Kiralama Yasağı'na Finansal Ayar

Ticari araçla taşıma yapanlar, banka dışı finansman şirketleri aracılığı ile öz mal sayısının 10 katına kadar kiralık araç edinerek filolarını büyütebilecek

Kaynak: Dunya.com

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