Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Özerler Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde meydana gelen kazada Sokullu Camii istikametine seyreden M.S.T.'nin kullandığı, 22 DV 319 plakalı araç, aniden yola çıkan H.T. isimli kadına çarptı. H.T. çarpma sonucu yere savrulurken, olayı gören vatandaşlar hemen kadının yardımına koştu.



Yaralı, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KIRKLARELİ