Ticari aracın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 59 yaşındaki yaşlı adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa - Siverek karayolu Güney Mahallesi yakınlarında Şeyhmus Altınbaş idaresindeki 63 N 4457 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Karaciğa'ya çarptı.

Meydana gelen kazada Karacığa ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Karaciğa, tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan yaşlı adam Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Altınbaş karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada yaralanan Hüseyin Karaciğa'nın 2016 Mart ayında 8 aylık eşinin ortadan kaybolması üzerine uzun süre Müge Anlı'nın programına katıldığı öğrenildi.

(CS-SD-