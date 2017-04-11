Ticari Araç Minibüse Çarptı: 8 Yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen hafif ticari aracın yolcu minibüsüne çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Antalya Karayolu Ulus Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Murat İpsar yönetimindeki 20 BR 164 plakalı hafif ticari araç, Şahin Kaya idaresindeki 20 M 0235 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada minibüste bulunan yolculardan 8'i yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



- Denizli