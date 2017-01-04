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Ticaret Sicil Harçlarında Yeni Uygulama
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Ticaret Sicil Harçlarında Yeni Uygulama

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, ticaret sicil harçlarının ETSO'ya yatırılabileceğini bildirdi.

Ticaret Sicil Harçlarında Yeni Uygulama

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, ticaret sicil harçlarının ETSO'ya yatırılabileceğini bildirdi.

Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, ticaret sicil işlemlerinden doğan harç ödemeleri ve vergi dairelerine yapılacak ödemelerin ETSO'ya yapılabileceğini belirtti.

Yeni yıl ile başlayan uygulamanın üyelere kolaylık sağladığını aktaran Zıpkınkurt, "Üyelerimiz, odaya geldiğinde burada hem ticaret sicil harcını yatıracak hem müdürlüğün istediği belgeyi alarak zaman kaybetmeden işlemlerini bitirecek. Böylece üyelerimizin yaşadığı zaman kaybı ve bürokrasi yükü ortadan kalkacak. Üyelerimiz banka veya vergi dairesine gitmek zorunda kalmayarak işlemler tek durak olan odamızda tamamlanacak." diye konuştu.

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