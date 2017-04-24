Ticaret Hacmimizi Sta ile Orta Vadede 20 Milyar Dolara Çıkabiliriz'

Ağır sanayi ve tarımdaki potansiyeli, stratejik önemi nedeniyle ciddi oranlarda yabancı yatırımcı çeken Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybıha, iki ülke arasında 3 milyar dolara gerileyen ticaret hacminin imzalanacak STA ile orta vadede 20 milyar dolara çıkabileceğini söyledi.