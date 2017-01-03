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Ticaret Gazetesi'nin Acı Kaybı
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Ticaret Gazetesi'nin Acı Kaybı

İzmir'de yaşamını yitiren Ticaret Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Tükel ve Yazı İşleri Müdürü Cemal Tükel'in anneleri Beria Altınkalem Tükel, toprağa verildi.

Ticaret Gazetesi'nin Acı Kaybı

İzmir'de yaşamını yitiren Ticaret Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Tükel ve Yazı İşleri Müdürü Cemal Tükel'in anneleri Beria Altınkalem Tükel, toprağa verildi.

İzmir'de yayınlanan ulusal ekonomi yayını Ticaret Gazetesi'nin merhum kurucusu Süha Sükuti Tükel'in önceki gün vefat eden eşi Beria Tükel (92) için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Tükel'in oğlu ve gazetenin Yazı İşleri Müdürü Cemal Tükel ile kızları Piraye Ögel ve Nükhet İzmiroğlu'nun taziyeleri kabul ettiği cenazeye İzmir iş dünyası ve medya sektöründen çok sayıda temsilci katıldı.

Beria Altınkalem Tükel'in cenazesi, Karşıyaka Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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