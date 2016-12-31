Ticaret Bakanı Tüfenkci: 2017, Türkiye İçin Yatırım Yılı Olacak!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017'nin özellikle Türkiye için yatırım yılı olacağını belirterek, "Çünkü biz orta vadeli büyüme planında ve bütçede kamu yatırımlarını yüzde 30 oranında büyüttük." dedi.



Tüfenkci, Malatya 1. Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğünde çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Tüfenkci, 2016'nın ekonomik anlamda bazılarının söylediği gibi kötü bir yıl olmadığını söyledi.

"TÜRK EKONOMİSİ BEKLENENİN ÜZERİNDE PERFORMANS SERGİLİYOR"

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle şok yaşadığını, bunun artçı dalgalarının da zaman zaman hissedildiğine dikkati çeken Tüfenkci, Türkiye'nin 2016'nın ilk çeyreğinde beklenenin üzerinde büyüdüğünü kaydetti.

Tüfenkci, şunları dile getirdi:



"İkinci çeyreğinde bu büyüme biraz yavaşlasa da 3. çeyreğinde bu büyüme eksiye doğru gitti. İnşallah 2016'nın son çeyreğini biz yine büyüme rakamlarıyla tamamlamış olacağız. Hain darbe girişimi ve bütün terör örgütlerinin birleşircesine Türkiye üzerine terör saldırılarını arttırmaları, yoğunlaştırmaları, güven ve istikrarı bozmaya, bölmeye yönelik bu girişimler karşısında Türk ekonomisinin hem sağlamlığı bakımından hem mali disiplin hem finansal anlamda beklenenin üzerinde bir performans sergilediğini düşünüyorum."



2017, TÜRKİYE İÇİN YATIRIM YILI OLACAK

Yeni yılın özellikle 2016'da alınan tedbirler ve teşviklerle çok daha farklı olacağını düşündüğünü aktaran Tüfenkci, "Özellikle 2017'nin Türkiye'de yatırım yılı olacağını göreceğiz çünkü biz orta vadeli büyüme planında ve bütçede kamu yatırımlarını yüzde 30 oranında büyüttük." dedi.

Tüfenkci, bütün badirelere rağmen yatırımlardan taviz vermediklerini vurgulayarak, özel sektörün de aldığı tedbir ve teşviklerle, 2017 yılında kamunun büyümesine ayak uydurduğunda, Türkiye'nin tahminlerin ötesinde büyüme ve gelişme katedeceğine inandığına dikkati çekti.

"YATIRIMLARA HIZ VERECEĞİZ"

Türkiye'nin büyümesinin birçok çevreyi şaşırtacağını dile getiren Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2017 yılının ilk çeyreğinde anayasa değişikliği milletin huzuruna gelip kabul edildiğinde Türkiye, önünü görebilen ve yatırımlarına hız veren ülke konumunda olacak. 2017 yılında inşallah Suriye'deki ateşkesin devamıyla, Irak'taki sıkıntılarımızın giderilmesi, kaybettiğimiz pazarların yeniden kazanılması, Suriye ihracat potansiyelimizin artması ve gelişmesi, düzelen Rusya ilişkilerimizin, ticaretimizin eski ivmesini kazanması hatta daha yukarı çıkmasıyla dünyada daralan ticarete ve ekonomiye rağmen Türkiye'nin 2017 yılında iyi bir performans göstereceğini inşallah hep beraber görmüş olacağız."



ESNAF İŞSİZLİK FONU ÇALIŞMALARI SON AŞAMADA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalara değinerek, "Çıkarmış olduğumuz iş gücü piyasasına yönelik desteklerle ki önümüzdeki 2017 yılı içerisinde 500 bin insanımızın SSK ve maaşını devlet tarafından karşılayarak, özel sektörün emrine vereceğiz. Yine istihdam sağlayanlara yönelik yüzde 50 istihdam desteklerimiz olacak. Siz bir insanı alıp iş ve meslek öğrettiğinizde bir yıl boyunca maaşı ve SSK'sı devlet tarafından karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

"SERBEST ÇALIŞACAK ESNAFIMIZA DESTEK OLMAK İSTİYORUZ"

Esnafa yönelik de gelecek dönem TBMM açıldığında esnaf işsizlik fonunu hayata geçireceklerini, bununla ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Tüfenkci, bu konuda gelecek hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile kendisinin son kararı vereceğini bildirdi.

Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Esnafımıza, tüccarımıza başlarına herhangi bir şey geldiğinde veya iflas ettiğinde, iş yerlerini bu nedenlerle kapattıklarında ödedikleri işsizlik fonu karşılığında en azında 6, 9 ay veya bir yıllık süreler içerisinde ev kiralarını ve ekmek paralarını çıkartmaları noktasında destek olmak istiyoruz. Böylelikle işe yeni başlayacak veya serbest çalışacak esnaflarımıza da bu anlamda destek olmak istiyoruz. Yeni iş yerleri sayısının artmasını istiyoruz."



"VATANDAŞLARIMIZIN BEYAZ SAYFA AÇMALARINI İSTİYORUZ"

Sicil affının ise Meclis Komisyonu'ndan geçtiğini, gelecek günlerde TBMM'ye geleceğini aktaran Tüfenkci, sicil affının 12 milyon 500 bin işçi ve esnaf tarafından beklendiğini vurguladı.



Tüfenkci, "Biz 2017 yılında özellikle işverenlerimizin, esnafımızın, bireysel kredi kullananların, kredi kartından veya herhangi bir nedenden dolayı bankalar tarafından kara listeye alınan tacirlerimizin, esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın bir beyaz sayfa açmalarını istiyoruz. Borçlarını yeniden yapılandırarak veya ödeyerek bu haktan faydalanmalarını istiyoruz. İnşallah onu da hayata geçirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE'DE ATEŞKESİ SAĞLADIK"

Açıklamalarının ardından bir gazetecinin, "Türkiye, ABD, AB ve NATO'yla ilişkilerini yeniden gözden geçirecek mi?" sorusuna da Tüfenkci, şu yanıtı verdi:



"Dış politika hassas dengeler üzerinde şekilleniyor. Karşılıklı menfaatler ve çıkar ilişkileri üzerinden bina ediliyor. Amerika'nın özellikle Suriye'de Türkiye'yi yalnız bıraktığı noktasında genel olarak hemfikiriz. Türkiye'nin son zamanlarda kendi güvenliğini sağlamak adına başından beri söylemiş olduğu güvenli bölge oluşturma noktasında biz Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, direktifleriyle adımlarımızı attık. Zaten Türk ordusu, Özgür Suriye Ordusu'nun lojistik desteğini de sağlayarak oralarda adımlarını attı.



Rusya ile geliştirdiğimiz ilişkiler neticesinde Suriye'deki ateşkesi de sağlamış olduk. Şu aşamadan sonra elbette ki koalisyon güçleri de Dışişleri Bakanımızın ifade ettiği gibi Suriye'deki ateşkese, bu operasyona dahil olmak istiyorlarsa onlar da dahil olabilir. Nitekim geçtiğimiz günlerde koalisyon güçleri de DEAŞ'ı El Bab'da bombaladı. İlişkilerin seyri şu anda bu noktada."