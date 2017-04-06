Tıbbi ve Aromatik Bitkileri" Paneli

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından "Tıbbi ve Aramotik Bitkileri" paneli yapıldı.



MSKÜ Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen panelde konuşan Vali Amir Çiçek, Muğla'nın tıbbi ve aromatik bitki zengini olduğunu söyledi.



Muğla'nın ormanları, ovaları ve vadileri ile çok zengin bir kent olduğunu belirten Çiçek, "Muğla'nın 550 mahallesinde, 13 ilçesinde, 12 bin 800 kilometresinin yüzde 68 ormanında, yüzde 19 tarım arazisinde bu zenginliğimizi gösteren aromatik bitkilerimiz var. Tıbbi ve aromatik ürünlerin ve bitkilerin yetiştirilmesi konusunda artık Muğla'da çok çalışacağız. Çünkü Muğla'yı artık hem turizm, hem tarım, hem enerji kenti yapacağız. Muğla'yı kalkınmaya, geliştirmeye doğru götürmeye hepimiz karar verdik. Muğla, bu zenginliğin farkına vardı ve bunu en iyi yere götüreceğine inanıyorum." dedi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarla ve Bahçe Daire Başkanı Ercan Türktemel ise Türkiye'nin endemik bitkiler yönünden zengin bir ülke olduğunu, yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren endemik türlerin, iklim değişmelerinde ve izolasyon koşullarında oluştuğunu kaydetti.



Ülkenin çeşitli familyalara ait endemik bitkiler yönünden zengin olduğunu vurgulayan Türktemel, "Öylesine zengin bir doğal yaşamımız var ki hangi köşesine baksam hayranlığım giderek artıyor. Ülkemiz sayıları yaklaşık 10 bin olan bitki türleriyle bu konuda tam bir cennet. Hele bunlardan 3 binden fazlasının endemik bitki olduğunu düşünürsek. Bu endemik bitkiler yaşamımızın her alanına girdi." diye konuştu.



"Ülkemiz birçok bitkinin de gen merkezi durumunda"



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şakir Fırat Erdal ise ülkemizde doğadan toplanarak iç ve dış ticareti yapılan 347 tür bulunduğunu bunların yüzde 30'unun dış ticaretinin yapıldığını dile getirdi.



Muğla genelinde bin 251 türün 353'ünün endemik olduğunu anlatan Erdal, şöyle konuştu:



"Bunlardan 35'i nadir, 29'u nesli tükenmekte olan türler kapsamında çalışmalar yapılmış. Ülkemiz birçok bitkinin de gen merkezi durumunda. Tıbbi ve aromatik bitkilerin çok değişik alanlarda ve sanayi kollarında tüketimine paralel olarak bu bitkilerin dünya ticaret hacmi her geçen gün artmaktadır. 2015'te 93 milyar dolar olan dünyadaki ticaretin, 2017 yılında ise 107 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Ülkemiz tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatından yıllık 200 milyon dolar gelir elde etmektedir. Uçucu yağlar yıllık ihracat gelirimiz ise 25 milyon dolardır."



Açılış konuşmalarının ardından panelistler çiftçilere ve vatandaşlara aromatik bitkilerin kozmetik alanında kullanımı, ıslah çalışmaları, tedavi, doğrudan toplama kuralları hakkında sunum yaptı.



Panel, soru ve cevap kısmıyla sona erdi. Programa katılan vatandaşlara Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla'da yetiştirilen tıbbı ve aromatik bitkiler dağıtıldı.