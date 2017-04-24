Tıbbi Sekreterlerin Istihdamına Ilişkin Genelge Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, tıbbi sekreterlerin istihdamına ilişkin genelge yayımladı.



Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, tıbbi sekreterlerin istihdamında, öncelik ön lisans mezunlarına verilecek, ön lisans mezunu tıbbi sekreterin bulunmaması halinde orta öğretim mezunu tıbbi sekreterler alınacak. Yayımlanan genelge şu şekilde:



"Bakanlığımızca 14.04.2017 tarihli ve E.99-617 sayılı, 2017/ 06 sıra nolu ve "Tıbbi Sekreter İstihdamı" konulu Genelge yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.



Söz konusu genelgede; "Tıbbi dokümantasyon, tıbbi arşiv, sağlık kurulu, poliklinikler, hasta kabul birimleri ile hasta katlarında tıbbi kayıtların tutulması ve yazışmaların yürütülmesi, bilimsel toplantılarda kayıtların tutulması ve tutulan kayıtların deşifre edilmesi gibi hizmetlerde tıbbi sekreterlik veya dengi okullardan mezun olmuş ve tıbbi sekreter unvanı almış olanlar istihdam edilecektir. Tıbbi sekreterlerin istihdamında, öncelik ön lisans mezunlarına verilecek, ön lisans mezunu tıbbi sekreterin bulunmaması halinde orta öğretim mezunu tıbbi sekreterler alınacaktır.



Hizmet alımı ihalelerinde, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 160 ncı maddesinde tanımlanan görevleri yürütmek üzere sadece Tıbbi Sekreterlerin istihdam edileceğine ilişkin hususlara yer verilecektir." hükmü yer almaktadır.



Anılan hükmün uygulanmasına yönelik aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.



a) Tıbbi dokümantasyon, tıbbi arşiv, sağlık kurulu, poliklinikler, hasta kabul birimleri ile hasta katlarında tıbbi kayıtların tutulması ve yazışmaların yürütülmesi, bilimsel toplantılarda kayıtların tutulması ve tutulan kayıtların deşifre edilmesi gibi hizmetlerin yerine getirilmesi maksadıyla yapılan hizmet alım ihaleleri kapsamında yükleniciler vasıtasıyla çalıştırılacak işçilerin niteliklerinin belirlenmesinde bundan sonra anılan genelge doğrultusunda hareket edilecektir.



b) Bahse konu hizmet alım ihalelerine ait ihale dokümanları oluşturulurken bundan sonra anılan genelge doğrultusunda hareket edilecektir. Ancak ihale dokümanları oluşturulurken Birlik ve bağlı sağlık tesislerinde mevcut hizmet alımları kapsamında çalışan işçilerin mezuniyet durumları göz önüne alınacak ve mağduriyetlere sebebiyet verilmeyecektir. Genelge hükümleri gerekçe gösterilerek mevcut çalışanların işten çıkarılması istenilmeyecektir.



c) Kurumumuzun izni doğrultusunda yeni işçi alımında veya herhangi bir sebeple çıkan işçinin yerine yeni işçi alımında anılan genelge hükmü doğrultusunda hareket edilecektir."



(İHA)