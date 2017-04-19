"Tıbbi Cihaz Sektörü Gelecek Vizyonu" toplantısı Ankara'da yapıldı



ANKARA - Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "Çok güçlü bir sağlık ordusu ile Türkiye sağlık hizmetini sunuyor" dedi.

"Tıbbi Cihaz Sektörü Gelecek Vizyonu" toplantısı Ankara Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Programda konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, iyi sağlık hizmeti sunumu için fiziki mekanların yeterliliği ve nitelikli personele ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Türkiye'nin başlattığı sağlık hamlesiyle bu şartları yerine getirdiğini kaydetti.

"Çok güçlü bir ordu ile Türkiye sağlık hizmetini sunuyor"

Gümüş, Türkiye'nin şehir hastaneleri projeleri ile yaklaşık 100 bin yatağını yenilediğine dikkat çekti. Gümüş, "Bu mekanları hızlı bir şekilde 2018'in sonuna kadar da tamamlayacağız. İnsan gücümüzü de hızlı bir şekilde arttırdık. Arttırmaya da devam ediyoruz. 200 binlerde olan sağlık insan gücümüz bugün 550 bin civarına ulaşmıştır. Çok güçlü bir sağlık ordusu ile Türkiye sağlık hizmetini sunuyor" açıklamasında bulundu.

"Tıbbi cihaz üreticileri bizler için çok kıymetli"

Yerli tıbbi cihaz üreticilerinin ödemelerini 120 gün içerisinde yapma kararı aldıklarını hatırlatan Gümüş, "Belirlediğimiz bu sürenin zaman zaman uzadığı söyleniyor. Bize mal satan firmalara ödemelerin 120 günü geçmesini istemiyoruz. Bizim niyetimiz tıbbi cihaz üreticilerini mağdur etmek değil, onları güçlendirmek. Sadece ithal ürünlerle Türkiye'de sağlık sisteminin devamını sağlamamız fevkalade zordur. İlaçta yerli firmalarımız olmasa, biz ithal ürünlerle fiyat rekabetini sağlayamazdık. Onun için tıbbi cihaz üreticileri bizler için çok kıymetli. Onlardan istediğimiz, nitelikli ve kaliteli ürün üretmeleri" değerlendirmesinde bulundu.

SGK Başkan Yardımcısı Orhan Koç da, programa ilişkin, "Türkiye'de son 13-14 yılda yapılan sağlıkta dönüşüm bağlamında Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte çok daha iyi bir noktaya geldik" ifadelerini kullandı.

Koç, son dönemde sağlık sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, "Özellikle son dönemlerde kanser ilaçları ile ilgili erişimde sıkıntılarımız var. Özellikle hizmet sunumu yapan üniversitelerimizin ilacın temini ile ilgili ilacın temin süresinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle vatandaş mağduriyetleri oluyor. Bunun için çalışıyoruz. Erişimin önündeki engelleri aşacağız" şeklinde konuştu.

Toplantıda, TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği Genel Başkanı Mustafa Daşcı ve sektör temsilcileri de yer aldı.

(BEN-BT