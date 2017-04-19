Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "İlaçta yerli firmalarımız olmasa, biz ithal ürünlerle fiyat rekabetini sağlayamazdık. Onun için tıbbi cihaz üreticileri bizler için çok kıymetli. Onlardan istediğimiz, nitelikli ve kaliteli ürün üretmeleri." dedi.



Gümüş, Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği (TÜDER) tarafından bir otelde düzenlenen "Tıbbi Cihaz Sektörü Gelecek Vizyonu Toplantısı"na katıldı.



İyi sağlık hizmeti sunumu için fiziki mekanların yeterliliği ve nitelikli personele ihtiyaç duyulduğunu belirten Eyüp Gümüş, Türkiye'nin başlattığı sağlık hamlesiyle bu şartları yerine getirdiğini söyledi.



Türkiye'nin şehir hastaneleri projeleriyle yaklaşık 100 bin yatağını yenilediğine dikkati çeken Gümüş, "Hastanelerimizi yenilediğimiz gibi, insan gücümüzü hızlı bir şekilde artırdık, artırmaya da devam ediyoruz. 2003 yılında 200 binlerde olan sağlık hizmeti veren insan kaynağımız bugün 550 bin civarına ulaştı. Tüm hizmet alanlarımızla beraber bu 900 bin rakamlarına kadar çıkıyor." diye konuştu.



"Niyetimiz tıbbi cihaz üreticilerini güçlendirmek"



Müsteşar Gümüş, sağlık hizmetleri sunumunda fiziki mekanların yeterliliği ve nitelikli personelin olmasının yanında ilaç ve tıbbi cihaza erişimin de önemli bir yere sahip olduğunu, bu kapsamda yerli ilaç ve tıbbi cihaz üreticilerini desteklediklerini bildirdi.



Yerli tıbbi cihaz üreticilerinin ödemelerini 120 gün içerisinde yapma kararı aldıklarını anımsatan Gümüş, şunları kaydetti:



"Belirlediğimiz bu sürenin zaman zaman uzadığı söyleniyor. Bize mal satan firmalara ödemelerin 120 günü geçmesini istemiyoruz. Bizim niyetimiz tıbbi cihaz üreticilerini mağdur etmek değil, onları güçlendirmek. Sadece ithal ürünlerle Türkiye'de sağlık sisteminin devamını sağlamamız fevkalade zordur. İlaçta yerli firmalarımız olmasa, biz ithal ürünlerle fiyat rekabetini sağlayamazdık. Onun için tıbbi cihaz üreticileri bizler için çok kıymetli. Onlardan istediğimiz, nitelikli ve kaliteli ürün üretmeleri."



"Kanser ilaçlarına erişimin önündeki engelleri aşacağız"



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Orhan Koç da Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm programı ve sosyal güvenlik reformuyla sağlık hizmetleri sunumunda çok iyi bir noktaya geldiğini söyledi.



SGK olarak vatandaşların sağlığa erişiminde sıkıntı yaşamamasını önemsediklerini ifade eden Koç, son dönemlerde hizmet sunucularının kanser ilaçlarının temini sürecinde yaşadıkları bazı sıkıntıların vatandaşlara da olumsuz yansıdığına dikkati çekti.



Vatandaşların kanser ilaçlarına erişimde yaşadığı mağduriyetleri gidermek için çalıştıklarını anlatan Orhan Koç, şunları kaydetti:



"Sağlık Bakanlığı ile birlikte vatandaşların kanser ilaçlarına erişmesinin önündeki engelleri aşacağız. Çünkü biz geri ödeme kuruluşu olarak, ilacın bedelini ödemiş olmamıza rağmen hastanelerin satın alma süreçlerinde yaşanan olumsuzluktan dolayı vatandaşların mağdur olduğu durumlar var. Yaşanılan bir rahatsızlığın ardından tedavi için gerekli tıbbi malzemede de sorun görülebiliyor. Bu konuda da çok ciddi manada çalışıyoruz. Tabi tıbbi cihaz alanı, ilaca göre biraz daha sıkıntılı bir alan. İlaçtaki disiplini tıbbi malzemeler konusunda da uygulamamız gerekiyor."



Toplantıya, TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, TÜDER Genel Başkanı Mustafa Daşcı ve sektör temsilcileri katıldı.