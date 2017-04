THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Yasaklar Kaldırılmak İçin Vardır"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bir süre önce ABD ve İngiltere uçuşlarına getirilen cep telefonundan büyük elektronik cihazların kabinde alınmaması yasağı ile ilgili açıklama yaptı. İlker Aycı, yaptığı açıklamada, "Yasaklar kaldırılmak için vardır" dedi.



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, gazetecilerle bir araya geldi. THY'nın son durumu ve uçakların kabinine getirilen elektronik yasağı hakkında bilgiler veren Aycı, "Yasaklar ortadan kalkmak içindir. Eninde sonunda yasaklar kalkacaktır. Kazanan insanların serbest seyahat özgürlüğü olacaktır" dedi.



"Kadiju bebeği ileride çalışanımız olarak aramızda görmek istiyoruz"



THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY uçağında kabin görevlilerinin ellerinde dünyaya gözlerin açan Kadiju bebeğe ve ailesine bir jest yapmak istediklerini söyledi. Kadiju bebek için en güvenli yerin Türkiye ve THY olduğunu kaydeden Aycı, "Öncelikle muhteşem bir doğum hadisesi gerçekleşti uçağımızda. Büyük bir gurur duyuyoruz. Bebeğin ve annenin sağlıklı olmasında tüm emeği geçen arkadaşlarımı çalışanlarımı tebrik ediyorum. Elbette bir jest düşünüyoruz. O bebek bizim uçağımızda dünyaya geldi.Umarım o bebeğin eğitimi ve daha sonra da iş hayatına başladığında Türk Hava Yolları'nı tercih etmesi onusunda elimizden geleni yapacağız ve uçağımızda meydana gelen bir bebeği ileride pilot, teknisyen ya da kabin memuru olarak aramızda görmek bizi çok mutlu edecek" dedi.



Kadiju bebeğin ailesinin de istemesi halinde Türk vatandaşlığına geçmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade eden Aycı, "Kadiju bebeğin doğumu sırasında kabin ekibimizin yaptığı müdahale ve gösterdiği insancıl yaklaşım dünyanın dört bir köşesinde çok olumlu karşılandı. Onlarca kişiden kutlama mesajları aldım. THY'nin imajına çok olumlu bir katkısı oldu" diye konuştu.



"Referandum'dan "Evet" çıkması ülkemiz ve şirketimiz için hayırlı olsun"



Konuşmasında referandum sonuçlarına da değinen Aycı, "Referandum sonrası "Take off"a hazırlanıyoruz demiştik. Referandum sonrası "Evet" çıkması, hem ülkemiz için hem şirketimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben mutluyum. Ülkemizin demokrasiye olan inancını bir kere daha gösterdiği bir referandum oldu. Hoşgörü ve barış içerisinde güzelliklerle dolu bir referandum yaşandı.Bu anlamda bütün dünyada bunu açık bir şekilde gördü. Çıkan sonuç ülkeme hayırlı ve uğurlu olsun. Biz şuan da gündeminde geride kalmasından sonra ülkemizde değişimi en iyi şekilde en güzel şekliyle hep birlikte yaparak daha güzel bir ülke inşa etmek yönünde güçlü bir adım daha attık. Bu anlamında THY olarak ülkede istikrar devam ettiği sürece demokratik anlamda insanlar fikirlerini böyle ifade edip netice çıktıktan sonra buna da saygı gösterildikten sonra inanıyorum ki aşılamayacak hiç bir engel kalmayacak. THY'nin önü de açıktır. İstikrarın ülke de devam ediyor oluşunun güzel tarafı da elbette yatırımcılar istikrar severler. Ülkeme daha çok yatırımcı gelecek. Ülkeme daha çok ziyaretçi gelecek. Yeniden ziyaretçi sayıları daha önce olduğu gibi artış trendine gireceğini turizmin daha güçlü toparlanacağını turizmin toparlanmasıyla seyahat turizmin toparlanacağını bende düşünüyorum. Zira istikrar ekonomimiz için çok lazım bir şey. Özellikle gençlerimizin istihdam edilebilmesi için çok lazım bir şey. Yatırımlarımızın devam etmesi çok önemli bir şey. Bundan sonra gündemimin bu konuda ürettiğimiz politikaları stratejileri en iyi şekilde uygulayarak ülkemizde devam eden istikrardan en iyi şekilde yararlanmak olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Referandum neticeleri de hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir yaz mevsimi bizi bekliyoruz. Görüyorsunuz ki Nisan ayında yolcu sayımız giderek artıyor. Nisan-Mayıs ayındaki yolcu sayıları görülmeye başladı. Toparlanmanın iyileşmenin ayak sesleri önümüzdedir" dedi.



"ABD ve İngiltere yolcularımıza laptop dağıtacağız"



ABD ve İngiltere uçuşlarına getirilen cep telefonundan büyük elektronik cihazların kabinde alınmaması yasağı nedeniyle yolcularının mağduriyetini önlemek için uçak içinde laptop dağıtacaklarını söyleyen Aycı, "Elbette öncelikle onlar kabin içi eğlence sisteminin en şekilde onlara sunmaya çalışıyoruz. Kabin içinde ki yaşanan yolcu deneyimin en noktalara getirmek için hizmet kalitemizde yenilikler yapıyoruz Bu yenilikleri birer birer devreye sokuyoruz. Bunları önümüzde ki günlerde görecek sayın yolcularımız. Kendilerine laptop verme konusunda çalışmalarımız neticelenmek üzere. Yine Business'da bize laptop verenlere laptop sunacağımız gini Economy Class'da da bize laptoplarını teslim edenlere ücretsiz internet sağlamak gibi çalışmaları sürdürüyoruz. Bize laptoplarını teslim edenlere en güvenilir ve konforlu bir biçimde taşımak gibi ve onlara teslim etmek gibi azami gayret gösteriyoruz .O konu ki operasyon mükemmeliğini adım adım arttırıyoruz . Bu konudaki yolcularımızın sabrına teşekkür ediyorum. THY'i tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Gözüken o ki rezervasyonlarda ki yolcu sayılarımızda Nisan ayında artış trendindedir. Mayıs'ta ileri rezervasyonda artışlar gözlenmektedir. Bu iyi haberlerin ayak sesleridir" dedi.



"Eninde sonunda yasaklar kalkacaktır"



Bu yasakların eninde sonunda yumuşayacağını gevşeyeceğini ve tamamen ortadan kalkacağını söyleyen Aycı, "Bununla ilgili yetkili makamlarla çalışıyoruz. Bu konuda ki gerekli tüm birimlerle gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Önümüzde ki günlerde meydana gelecek bu tip yeni adımların hayatı kolaylaştıracağını ve bizim önümüzü açacağını düşünüyoruz. Ayrıca yurtdışındaki gerekli ilgili makamlar ve ilgililerle muhataplarımızla görüşmeye her seviye devem ediyoruz. Bu anlamda gerekli yumuşamaları gerekli adımları atabilmeleri konusunda biz tüm adımları atıyoruz bize destek veren tüm ilgili makamlara tüm ilgili yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Yolcularımıza da bunları önemsemeden bizimle uçmalarına devam etmelerinden dolayı ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Yolculuk deneyiminin en mükemmel olması için hem kabinde hem yolcu hizmetlinde hem havalimanlarında tüm çalışanlarımızın tüm arkadaşlarımızın azami gayretle yolcularımıza gösterdikleri ilgiden dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Havalimanındaki polisimize teşekkür ederim. Başbakanlığımıza teşekkür ediyorum.İstanbul Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Havalimanı müdürümüze teşekküre diyorum. Çok büyük bir özveriyle çalışmalar devam ediyorum. Havalimanı işletmecimize teşekkür ediyorum. Hayatımızı kolaylaştırmak için çok büyük adımlar atıyorlar. İş ortaklarımızla birlikte en iyisin yapmaya çalışıyoruz. Merak etmeyin benim görüşüm başlangıçla söylediklerimle aynı. Bu tarz irrasyonel kararların uzun süre yaşayabileceğini düşünmüyorum. Bu kararlar eninde sonunda yumuşayacak gevşeyecek ve tamamen ortadan kalkacaktır. Çünkü arkasında bir rasyonellik yok. Uygulama biçiminin getirdiği eşitsizlikler var. Rekabete taraf olmak var. Şimdi bir tarafta güvenlikleri korursunuz ama öbür tarafta eşitlik ilkesinden ayrılmasından. Serbest piyasa ekonomisinin işlediği bir dünya da bir sürü ticaret anlaşmalarıyla serbest piyasanın dünya da önünün açılmaya çalışılırken bu tip hamlelerin ne tür sonuçlar doğuracağını herkes biliyor. O açıdan daha fazla konuşmak istemiyorum. Bu tür rasyonel kararların ortadan kalkacağını ve normalleşme doğru adımların atılacağını düşünüyorum. Yasaklar ortadan kalkmak içindir. Eninde sonunda yasaklar kalkacaktır. Kazanan insanların serbest seyahat özgürlüğü olacaktır" dedi.



"Kupayı bir Türk takımının alması beni mutlu eder"



Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four oynayan 3 Türk takımından birinin kupayı alması kendilerini çok mutlu edeceğini söyleyen Aycı, "Fenerbahçe ile birlikte Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'ta şuanda Final Four'dalar. Hep birlikte Final Four'a da girsinler. Kupayı bir Türk takımının almasından mutluluk duyarım. Geçen sene Fenerbahçe kılpayı kaçırmıştı. Çok üzülmüştük. İstanbul'u almayı hedeflemiştik. Hamdolsun İstanbul'da yapılacak dörtlü final. Umarım ama Fenerbahçe ama diğer takımlarımız kazanır. Bizde büyük bir gururlar onlara kupayı almasını seremoniye katılır onları alkışlarız. Kupa geldiği ülkede kalır inşallah. Kendi ana hapımızı kendi transfer merkezimizi ve İstanbul'umuzu daha büyük dünyada ki transit yolların merkezi haline getirmek ve dünyada ki transit yolların geçtiği burada dinlendiği burada değişiklik yaptığı burada kaldığı burada gerek sağlık turizmi kültür, kongre turizmi, ticaret, finans, aradığı tarih her şeyi bulabileceği bir ülkeyiz. İstanbul'umuzu ülkemizi anlamlı bir hale getirmek için biz özellikle Pakistan'dan gelen yolculara transit uzun uçuşlarında bizi tercih etmeleri halinde ücretsiz konaklama veriyoruz. Business' a 2 gece Ekonomi sınıfına 1 gece şeklinde uygulamalarımız var. Stopover'ları bir geceleri iki geceleri yaymayı düşünüyoruz. Önümüzde Suudi Arabistan var. Orta Doğu'dan da Asya'dan gelene yolcularımıza bu kapıyı açıyoruz. Hem otelcilerimizle iş birliği yaparak, İstanbul gerekli makamlara sektörümüzde ki otoritelerle işbirliği yaparak İstanbul'un ve Türkiye'nin daha iyi pazarlanması, ziyaretçi sayımızın arttırılması konusunda üzerimizde düşen tanıtım sorumluluğun ve bir havayolu şirketi olarak hissedarlarımıza olan sorumluluğun yanı sıra bu görevlerimizde yerine getirmeye çalışıyoruz. Yeni çalışmalarla bunları destekliyor olacağız. İstanbul şehir turları



veriyoruz. Yeni kampanyalarımızı açıklamıştık. Bunları da sürdürüyoruz" dedi. - İSTANBUL