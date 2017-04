THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Bu Referandum Sonucuyla THY Havalanacak

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, referandum sonucundan demokrasiye olan inancından güçlü şekilde çıkıldığı için mutlu olduğunu, bu sonuçla da THY'nin "take of" olacağını yani havalanacağını söyledi. Aycı, uçaklarında doğan Kadiju bebeğe de bazı jestler yapılacağını açıkladı.



Atatürk Havalimanı'nda görev yapan gazetecilerle bir araya gelen İlker Aycı, pazar günü yapılan referandumla ilgili olarak da çıkan sonuçtan kişisel olarak mutlu olduğunu ve bunun THY'yi olumlu etkileyeceğini belirterek şunları söyledi:



"Referandum öncesinde, 'referandum sonrası take of (Havacılıkta uçağın havalanış anı) yapacağız' demiştik. Referandumda da olumlu bir sonuç çıkması, evet çıkması hem ülkemiz için, hem şirketimiz için, hem vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun, diyorum. Ben mutluyum. Ülkemin demokrasiye olan inancını bir kere daha gösterdiği için. Büyük bir barış ve güvenlik içinde güzelliklerle dolu bir referandum oldu. Bunu bütün dünya çok açık bir şekilde gördü. Çıkan sonuç hayırlı olsun. Şu anda bu gündemin de geride kalmasından sonra artık önümüzde değişimi hep birlikte en güzel şekilde yaparak daha güzel bir şekilde geleceği inşa etmek adına bir adım daha atıldı "



İYİLEŞMENİN AYAK SESLERİ



THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, referandumdan çıkan sonucun istikrarı arttıracağını ve turizm dahil toparlanmanın hızla ilerleyeceğini ve bunun da iyileşmenin ayak sesleri olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:



" Böyle ifade edip, demokrasinin gereği olan referandumda fikirler öyle açıkça ifade edildikten sonra, netice çıktıktan sonra, insanlar buna da saygı gösterdikten sonra, inanıyorum ki aşılamayacak hiçbir engel yok. THY'nin de önü açıktır. İstikrarın devam ediyor olmasının bir güzel tarafı da elbette yatırımcılar istikrar severler. Ülkeme daha çok istikrar gelecek. Daha fazla ziyaretçi gelecek. Yeniden ziyaretçi sayıları artış trendine girecektir diye ümit ediyorum. Turizmin hızlı toparlanacağını düşünüyorum. Zira istikrarın olduğu yerde ekonomi de büyür. Yatırımların devam etmesi önemli, gençlerimizin istihdamı önemli. Sanırım bundan sonra gündemimiz bu konuda ürettiğimiz politikaları, çözümleri en güzel şekilde uygulayarak ülkemizdeki devam eden istikrardan en iyi şekilde yararlanmak olacaktır. Referandum ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Ümit ediyorum ki güzel bir yaz mevsimi bizi bekliyor. Nisan ayında yolcu sayısı artmaya başladı. Toparlanmanın ve iyileşmenin ayak sesleri şu anda önümüzdedir. Daha iyi bir yıl geçireceğimizi ümit ediyorum. "



KADİJU BEBEĞE JEST



İlker Aycı uçaklarında dünyaya gelen Kadiju bebek için de ailesinin istemesi halinde Türk vatandaşlığına yapacakları başvuruda yardımcı olacaklarını, büyüdüğü zamanda isterse THY çalışanı olabileceğini belirterek, şöyle konuştu:



" Öncelikle muhteşem bir doğum hadisesi gerçekleşti uçağımızda. Büyük bir gurur duyuyoruz. Bebeğin ve annenin sağlıklı olması ve bebeğin dünyaya gelmesi nedeniyle tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kadiju bebek için elbette bir jest düşünüyoruz. Bebek bizim uçağımızda dünyaya geldi. Umarım eğitimi ve daha sonra da iş hayatına başladığında Türk Hava Yolları'nı tercih etmesi yolunda elimizden geleni yapacağız. Uçağımızda meydana gelen bebeği ilerde bir THY çalışanı olarak aramızda görmek istiyoruz. Bunları ilgili makamlar ve aileler nezdinde yapacağız. Eğer ailesi bebek için Türk vatandaşlığını da seçmek isterse bunun için de gerekli makamlara başvurumuzu yaparız. "



BUSİNESS 'E LAPTOP, EKONOMİYE İNTERNET



İlker Aycı son yaşanan elektronik eşyaların ABD ve İngiltere'nin isteği üzerine kabine alınma yasağının getirilmesi üzerine yolculara birtakım yenilikler ve sürprizler getireceklerin belirterek şunları söyledi:



" Öncelikle bizim kabin içi eğlence sistemimizi onlar için daha da geliştiriyoruz. Bazı yenilikler yapıyoruz. Bu yenilikleri yavaş yavaş devreye sokuyoruz. Bunları önümüzdeki günlerde değerli yolcularımız görecekler. İnternet konusundaki çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Business yolcular için laptop teslim edenlere laptop verilmesinin yanı sıra ekonomi sınıfı yolculara da bize laptoplarını teslim edenlere de ücretsiz internet hattı vermek için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bize laptoplarını teslim edenlere en güvenli bir şekilde yeniden teslim etmek konusunda azamı gayret gösteriyoruz. Bu konudaki operasyon güvenliğimizi devamlı arttırıyoruz. Bu konuda yolcularımız sabrına da teşekkür ediyorum. Tercihlerini THY'den yana kullandıkları için teşekkür ediyorum. Nisan ayında yolcu sayımız ve rezervasyonlarımız artmıştır. Bunlar iyi haberlerin ayak sesleridir. "



YASAKLAR ORTADAN KALKMAK İÇİNDİR



İlker Aycı Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Aslan'ın elektronik eşyalar için uçağa binileceği sırada üstün nitelikli arama cihazları konulacağı şeklindeki açıklamasıyla ilili olarak da şunları söyledi:



" Bu konuda tüm ilgili makamlarla müşterek olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.Önümüzdeki günlerde meydana gelecek yeni adımların da hayatı kolaylaştıracağını, önümüzü açacağını düşünüyoruz. Yurt dışındaki muhataplarımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. İş ortaklarımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum. Benim görüşüm başından beri aynı. Bu tip rasyonel kararların uzun süre yaşayabileceğine inanmıyorum. Eninde sonunda bu kararlar yumuşayacak ve tamamen ortadan kalkacaktır. Çünkü arkasında bir rasyonellik yok. Uygulama biçiminin getirdiği eşitsizlikler var. Sonuçları itibariyle getirdiği ticari eşitsizliğe sebep olmak var. Rekabete taraf olmak var. Bir tarafta güvenlikleri korursunuz ama öbür tarafta eşitlik prensibinden ayrılmazsınız. Serbest piyasa ekonomisinin işlediği bir dünyada Bir sürü ticaret anlaşmalarıyla serbest ticaretin önü açılmaya çalışılırken bu tip hamlelerin ne gibi sonuçlar doğuracağını herkes biliyor. Bu nedenle bu tip irrasyonel hesapların ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yasaklar ortadan kalkmak içindir. Eninde sonunda yasaklar kalkacaktır. İnsanların serbest ticaret hürriyeti, serbest seyahat hürriyeti,serbest yaşam hürriyetine saygı duyulacaktır."



KUPA İNŞALLAH TÜRKİYE'DE KALIR



İlker Aycı, sponsor oldukları basketbol Avrupa Şampiyonasında üç Türk takımının mücadelesi sonucu dileğinin kupanın Türkiye'de kalması olduğunu belirterek, "Fenerbahçe ile birlikte Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş şu anda playoff'talar. Hep birlikte Final Four'a da girsinler. Kupayı bir Türk takımının almasından mutluluk duyarım. Geçen sene Fenerbahçe kıl payı kaçırmıştı. Çok üzülmüştük. İstanbul'u almayı hedeflemiştik. Hamdolsun İstanbul'da yapılacak dörtlü final. Umarım ama Fenerbahçe ama diğer takımlarımız kazanır. Bizde büyük bir gururlar onlara kupayı almasını seremoniye katılır onları alkışlarız. Kupa geldiği ülkede kalır inşallah" dedi.



