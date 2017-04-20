THY Yön. Kur. Bşk. Aycı: 'Yasaklar Kaldırılmak İçin Vardır'

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bir süre önce ABD ve İngiltere uçuşlarına getirilen cep telefonundan büyük elektronik cihazların kabinde alınmaması yasağı ile ilgili açıklama yaptı. İlker Aycı, yaptığı açıklamada, "Yasaklar kaldırılmak için vardır" dedi.



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, gazetecilerle bir araya geldi. THY'nın son durumu ve uçakların kabinine getirilen elektronik yasağı hakkında bilgiler veren Aycı, "Yasaklar ortadan kalkmak içindir. Eninde sonunda yasaklar kalkacaktır. Kazanan insanların serbest seyahat özgürlüğü olacaktır" dedi.



"Kadiju bebeği ileride çalışanımız olarak aramızda görmek istiyoruz"



THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY uçağında kabin görevlilerinin ellerinde dünyaya gözlerin açan Kadiju bebeğe ve ailesine bir jest yapmak istediklerini söyledi. Kadiju bebek için en güvenli yerin Türkiye ve THY olduğunu kaydeden Aycı, "Öncelikle muhteşem bir doğum hadisesi gerçekleşti uçağımızda. Büyük bir gurur duyuyoruz. Bebeğin ve annenin sağlıklı olmasında tüm emeği geçen arkadaşlarımı çalışanlarımı tebrik ediyorum. Elbette bir jest düşünüyoruz. O bebek bizim uçağımızda dünyaya geldi.Umarım o bebeğin eğitimi ve daha sonra da iş hayatına başladığında Türk Hava Yolları'nı tercih etmesi onusunda elimizden geleni yapacağız ve uçağımızda meydana gelen bir bebeği ileride pilot, teknisyen ya da kabin memuru olarak aramızda görmek bizi çok mutlu edecek" dedi.



Kadiju bebeğin ailesinin de istemesi halinde Türk vatandaşlığına geçmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade eden Aycı, "Kadiju bebeğin doğumu sırasında kabin ekibimizin yaptığı müdahale ve gösterdiği insancıl yaklaşım dünyanın dört bir köşesinde çok olumlu karşılandı. Onlarca kişiden kutlama mesajları aldım. THY'nin imajına çok olumlu bir katkısı oldu" diye konuştu.



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