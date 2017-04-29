THY Yolculara Laptop Verecek (Geniş Haber)

THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLKER AYCI:



"YERDE BEKLEYEN UÇAK YOK BÜTÜN UÇAKLAR HAVADA YOLCU TAŞIYOR"



"İKİNCİ ÇEYREK SONUNDA RESMİ ANLAMDA RAKAMLARI SÖYLEYEBİLİRİM. ÇİFT HANELİ ARTIŞLARI GÖRDÜĞÜMÜZÜ SÖYLEMEK İSTERİM"



"RUSYA'DA GÜÇLÜ BİR GERİ GELME VAR. DAHA CİDDİ TOPARLANACAK"



İSTANBUL - TÜRK Hava Yolları, ABD ve İngiltere'ye yapılan uçuşlarda uygulanan elektronik yasağının ardından yolculara dizüstü bilgisayar dağıtma kararı aldı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, turizmin havacılık sektörüne olan etkilerine ilişkin, "Geçen yıl yaşanan olaylar neticesinde bazı ülkelerde 'Türkiye'ye gitmeyin' diye riskli ülke ilan edildik. Turizm bu nedenle sekteye uğradı. Rusya vatandaşına yasak koydu. Bugün ise tam tersine teşvik eder duruma geldi. Rusya'da güçlü bir geri gelme var. Bu bizim için sevindirici. Rusya toparlandı. Daha ciddi toparlanacak. Ayak seslerini duyuyoruz. Bu yaz önemli bir toparlanma yaşayacağız. 2015'in tamamen geri gelmesi şeklinde olmayacaktır. Ama yine de yaraları saracak, işletmeleri döndürecektir. Yerde bekleyen uçak yok. Bütün uçaklar havada yolcu taşıyor" dedi.



"THY YOLCULARA LAPTOP VERECEK"



CNN Türk'te Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'e konuşan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, önümüzdeki haftadan itibaren business class yolcularına laptop yani diz üstü bilgisayar vereceklerini söyledi. Ekonomi sınıfında ise tüm yolculara wifi olarak adlandırılan kablosuz internet ücretsiz sunulacak. Bu hizmet daha önceden ekonomi sınıfı yolculara ücretli olarak veriliyordu. Alınan yasak kararının biraz da bölgede hızla büyüyen THY ve körfez taşıyıcılarının fazla pay almasından kaynaklandığına inandıklarını belirten Aycı, "Örneğin İstanbul'dan Avrupa aktarmalı ABD'ye uçuyorsunuz. Bu uçuşlarda bir yasak yok ama güvenlik olarak riskin daha düşük olduğu bizim yaptığımız direkt uçuşlarda var. Bunları anlamak zor. Biz tomografi gibi yeni nesil tarayıcılar dahil her türlü yatırımı yapmaya hazırız. Ama bir yandan yolcularımız için her türlü önlemi alıyoruz. Uçuş öncesinde cep telefonundan büyük elektronik eşyaları alıp sarıyoruz, özel kutulara koyuyoruz. İnişte teslim ediyoruz" dedi.



YOLCULAR KAPIDAN GİRERKEN TANINACAK



Teknolojiye ciddi yatırım yaptıklarını söyleyen İlker Aycı, 3. Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte yolcuları kapıdan girişlerinden itibaren akıllı cihazlar üzerinden tanınacağını söyledi. Yakın gelecekte özel bir navigasyon programını da devreye sokacaklarını belirten Aycı, "6 büyük havalimanında istediğiniz noktaya gideceksiniz. Yenilikler peşindeyiz. Premium bir havayolu olarak tüm yenilikleri önce yolcularımıza sunmak için çalışıyoruz" diye klonuştu.



"KATAR'A SATIŞ ŞEHİR EFSANESİ"



Son günlerde THY'nin Katarlı bir fona satıldığı idialarına ilişkin Aycı, "Şirketimizn yüzde 51'i borsaya açık. Böyle bir iddia referandum sırasında uydurulmuş bir şehir efsanesi" dedi.



"15 TEMMUZ OLMASAYDI BUGÜN SYDNEY'E UÇARDIKö



Geçen yılı 'mükemmel fırtına' olarak tanımlayan İlker Aycı, "Kriz 2015 sonunda başladı. Rusya pazarında büyük kayıplar yaşadık. 30 uçağımızı yere indirdik. Ancak bu yılın ilk çeyreğinden itibaren hızlı bir büyüme var. Nisan ayıyla birlikte 30 uçağımız tekrar uçmaya başladı. İkinci çeyrek rakamların paylaşamıyorum ama çift haneli büyüme var" dedi.



Geçen yıl THY'yi en çok 15 Temmuz darbe girişimi vurduğunu belirten Aycı, "Eğer Türkiye'nin de önünü kesen bu gelişme olmasaydı, bugün Avustralya'da Sydney'e, Meksika'da Mexico City/Cancun gibi yeni hatlar açıyorduk. A350 ve 787-9 gibi yeni nesil yolcu uçakları siparişi veriyorduk. Bu zorlu süreci çalışanlarımızın büyük özverisi ile aşıyoruz" dedi.



Amerika kıtasında hızlı büyüdüklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "ABD'de Atlanta ve Miami ile güçlendik. Bogota-Panama, sonrasında Küba-Caracas hattını açtık. Çin, Japonya, Kore hattı toparlanıyor. Uzakdoğu'da da atağa katlık. 17 Temmuz'da Tayland'ta Phuket'i açıyoruz. Rusya pazarında verimsiz iki noktayı kapattık, daha çok yolcu alacağımız iki noktayı açtık" diye konuştu.



BORAJET İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Geçtiğimiz hafta yolcu operasyonunu durduran Borajet konusunda THY standartlarını tutan pilot ve kabin memurlarını alabileceklerini belirten Aycı, "Yolcuların mağdur olmaması için Borajet'in sattığı, bizim uçtuğumuz hatlarda bileti olan yolcuları THY olarak taşıyacağız. Borsaya açık bir şirketiz, Uçaklarını almak için anlaşma resmiyete dökülmedi. Filomuza uyarsa, ilgilenebiliriz" ifadelerini kullandı.



THY BÜYÜK UÇAK ALACAK MI



İzleyicilerden gelen soruları İlker Aycı'ya soran Çelik'in "THY A380, 747 gibi büyük uçak alacak mı" sorusuna ise "Filodaki yaş ortalaması 6,5. Yeni havalimanı yükseldikçe Türk havacılığı yükselecek. Oradaki kapasite dev uçaklarla uçma imkanı sağlayacak. Burada A380, 747 gibi büyük kapasitelerden çok yeni nesil uzun menzilli A350 ve 787-9 gibi uçakların ihtimali daha yakın. Filomuzu yeni nesil uçaklarla büyütmemiz lazım. Sonra daha büyüklere bakacağız" diyerek cevapladı.



"RUSYA'DA GÜÇLÜ BİR GERİ GELME VAR DAHA CİDDİ TOPARLANACAK"



Turizmin havacılık sektörüne olan etkilerine değinen Aycı, "Filomuzu talebin yüksek olduğu yerlere kaydırarak frekanslarımızı buna göre ayarlayarak hizmetlerimizi buna göre çeşitlendirerek yönettik. Rusya'da güçlü bir geri gelme var. Bu bizim için sevindirici. Rusya toparlandı. Daha ciddi toparlanacak. Ayak seslerini duyuyoruz. Geçen yıl Ruslarla yaşanan uçak krizinde çok ciddi hissetmiştik. Geçen yıl yaşanan olaylar neticesinde bazı ülkelerde 'Türkiye'ye gitmeyin' diye riskli ülke ilan edildik. Turizm bu nedenle sekteye uğradı. Rusya vatandaşına yasak koydu. Bugün ise tam tersine teşvik eder duruma geldi. Hatlarımızı koruduk. Orada dayanarak. Pazara olan inancımızı ortaya koyduk. Asya'da özellikle uzak doğu tarafında bir toparlanma görüyoruz. Çin, Japonya, Kore'de toparlanma var" diye konuştu.



"YERDE BEKLEYEN UÇAK YOK. BÜTÜN UÇAKLAR HAVADA YOLCU TAŞIYOR"



Aycı, "İkinci çeyrek sonunda resmi anlamda rakamları söyleyebilirim. Çift haneli artışları gördüğümüzü söylemek isterim. Turizmde, semahatlarda toparlanma açısından anlamlı. Bu yaz önemli bir toparlanma yaşayacağız. 2015'in tamamen geri gelmesi şeklinde olmayacaktır. Ama yine de yaraları saracak, işletmeleri döndürecektir. Yerde bekleyen uçak yok. Bütün uçaklar havada yolcu taşıyor" dedi.