THY Ukrayna'da Büyüyor: "Ülkenin Geleceğine Güveniyoruz"

Ukrayna'nın en büyük yabancı hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), ülke pazarında istikrarlı büyümesini sürdürüyor.



THY bugün Ukrayna havacılık sektöründe hangi konumda? Ülkedeki hedefleri neler? THY Kiev Müdürü Dinçer Sayıcı, DHA'nın sorularını yanıtladı.



-Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ne kadar süredir Ukrayna'dasınız?



Dokuz senedir Türk Hava Yolları'nda çalışmaktayım. 2012 yılında Kiev'de pazarlama şefi olarak göreve başladım ve daha sonra 2015-2016 yılları arasında Herson Müdürü olarak görev yaptım. 2016 Mart ayı itibariyle de Kiev Müdürü olarak göreve başladım ve halen bu görevi yürütmekteyim. Yurt dışı atamamdan önce ise dört sene Genel Müdürlüğümüzdeki Gelir Yönetimi departmanında görev yaptım. Evliyim ve bir çocuk babasıyım.



-Türkiye-Ukrayna ilişkileri bugün son yılların en iyi seviyesinde. Bu durum Ukraynalıların Türkiye'ye ilgisini nasıl etkiledi?



Ukrayna ile Türkiye arasında uzun yıllardır iyi ilişkiler süregelmiş olup, iki toplum arasındaki sosyal ve kültürel birçok benzerlik bu iki ülkenin birbirlerine daha da yakınlaşmasına ve dolayısıyla trafiğin canlanmasına vesile olmuştur. 1 Ağustos 2012 tarihinde vizesiz seyahat uygulamasının başlamasıyla birlikte iki ülke arasındaki havayolu trafiği de büyük ölçüde artış gösterdi ve bugün Türkiye'yi tercih eden Ukraynalıların sayısı hepimizin gurur duyacağı 1 milyon yolcu seviyesine ulaştı.



-Ukrayna'da havacılık sektörünün içinde bulunduğu durumu ve ileriye yönelik potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?



Ukrayna, coğrafik konumu gereği büyük avantaja sahip bir ülke. Ayrıca, gerek kalifiye iş gücü gerekse de nüfus sayısı bakımından Doğu Avrupa'nın önemli ülkelerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bu avantajlarını tecrübeyle birleştirerek havacılık sektöründe yabancı yatırımcının ve eşit rekabetin de teşvik edilmesi halinde ülkedeki havacılık sektörünün önünün açık olduğunu düşünüyorum.



-THY, Ukrayna havacılık sektöründe bugün hangi konumda? Artan rekabetten ne derece etkilendiniz?



Ukrayna içindeki network'ümüz bakımından (Ukrayna'da altı noktaya uçuş icra ediyoruz) en büyük yabancı hava yolu konumundayız. Yeni hatlar açmak ve mevcut hatlarımızdaki sefer sayılarımızı artırmak suretiyle büyümemizi sürdürüyoruz. Rekabetin artması özellikle daha makul ve satın alınabilir ücretlerin pazarda sunulmasına olanak sağlayacak ve böylece seyahat etme sıklığı artacaktır. Rekabet, pazar dinamizmini artırdığından olumsuz olarak etkilendiğimizi söylemek doğru olmaz.



-Ukrayna'da havacılık sektöründeki rekabette neler öne çıkıyor? Fiyat mı, kalite mi daha önemli?



Ukrayna'da birçok yolcu profili var; bunların bir kısmı fiyata önem verirken kimi kaliteye kimi ise aktarmasız olarak direkt seyahat etmeye önem vermekte. Dolayısıyla biri diğerinden daha az veya daha çok önemli değil. Biz Türk Hava Yolları olarak fiyat kalite dengesini her zaman korumaya özen gösteriyoruz ve yolcularımızın beklentilerini büyük ölçüde karşılayacak ürünler sunmaya önem veriyoruz.



-İleriye yönelik endişeleriniz var mı? THY'nin Ukrayna'da büyümesinin önünde ne gibi engeller olabilir?



Türk Hava Yolları olarak Ukrayna'nın yaşadığı kötü günlerde bile en ufak bir endişemiz dahi olmadı. Bunu da o zor dönemlerde yeni hatlar açarak göstermiş olduk. Ukrayna bizim için çok önemli bir pazar. Biz Ukrayna'nın potansiyeline ve geleceğine güveniyoruz. Bu düşünceler doğrultusunda da gelecek planlarımızı şimdiden şekillendiriyoruz.



-THY'nin Ukrayna'da yakın ve orta vadeli hedefleri neler?



Yakın vadeli hedeflerimiz özellikle Kiev ve Odesa'da frekans artışı sağlamak. Bunu uzun zamandan beri gerçekleştirmek için çaba gösteriyoruz. Orta vadeli hedeflerimiz arasında da İstanbul dışında Türkiye'deki diğer popüler tatil destinasyonlarına Ukrayna'dan direkt sefer başlatmak olduğunu söyleyebilirim.



-Önümüzdeki dönemde bilet fiyat politikalarında değişikliğe gidilmesi gündemde mi?



Bilet fiyatları arz talep dengesiyle doğru orantılı olarak belirlenmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse; havayolunun sunduğu koltuk arzının talebi karşılamaması durumunda bilet fiyatları yükselmekte, tam tersi durumda da düşmektedir. Dolayısıyla ne kadar fazla frekansla uçulursa fiyatlar da bir o kadar makul seviyede olacaktır.



Bu düşünceden hareketle biz de Türk Hava Yolları olarak Ukrayna'daki frekans sayımızın artmasına bağlı olarak koltuk kapasitemizi artırdığımız takdirde bu büyüme doğal olarak fiyatlara yansıyacak ve yolcularımıza daha zengin ürünler sunmuş olacağız. Fakat şunu da açıkça ifade edebilirim ki pazar şartları ne olursa olsun Türk Hava Yolları olarak fiyat politikamızı yolcularımızın beklentilerini en iyi ölçüde karşılayacak şekilde belirlemekteyiz. - Kiev