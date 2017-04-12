THY Uçaklarındaki Lavabolara " Canlı Çiçek" Konsepti

TÜRK Hava Yolları (THY), geniş gövde uçaklarındaki business sınıfı lavaboları"canlı çiçek" konsepti ile yeniden tasarladı.



THY Basın Müşavirliğinden konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:



" Yolcularının, seyahatleri süresince uçakta geçirdiği zamanı eğlenceli ve konforlu bir deneyime dönüştürmek gayesiyle farklı projelere imza atan THY Yolları, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Dünyanın en iyi havayolu şirketlerinden biri olan bayrak taşıyıcı markamız, tüm geniş gövde uçuşların 'Business Sınıfı' lavabolarını Molton Brown ürünleriyle birlikte canlı çiçek konsepti ile yeniden tasarladı.



Molton Brown markasının; ferahlık, doğallık ve lüksün temsili ürünleriyle oluşturulan yeni konsept ile el sabunu, el losyonu ve oda kokusu ürünleri özel tasarımlı ahşap stantlar ile birlikte business sınıfı lavabolarında yer alıyor.



Proje kapsamında lavabolara yerleştirilen canlı çiçek ve yeşil bitkiler ise yolcularımızın, kendilerini gökyüzünde bir çiçek bahçesindeymiş gibi hissetmelerini sağlıyor." - İstanbul