THY Uçakları Yurtdışındaki Oy Torbalarını Yarından İtibaren Getiyor

YURTDIŞINDA yaşayan 3 milyondan fazla Türk vatandaşının, büyükelçilik, konsolosluk gibi temsilciliklerdeki referandum için oy kullanma süresinin dün akşam saatlerinden itibaren sonuçlanması üzerine, mühürlü oy torbalarının yarın sabahtan itibaren uçaklarla yurda getirileceği öğrenildi.



Yüksek Seçim Kurulundan(YSK) alınan bilgiye göre, Avrupa'da kullanılan oylar için THY'den kiralanan 3 charter uçağı yarın sabah erken saatlerden itibaren oy torbalarını çeşitli kentlerden alarak aynı gün içinde doğrudan Ankara'ya götürecek. Yurt dışındaki diğer ülkelerden getirilecek torbalar ise İstanbul üzerinden Ankara'ya gönderilecek. Bu ülkeler içinde İstanbul'a ilk uçağın ABD'den geleceği öğrenildi. YSK'nın bu konudaki bilgilendirmesi şöyle:



" Oy kullanma süresinin bitiminde, oy torbaları üç charter uçak ile 11 Nisan'da yola çıkarılarak, aynı gün teslim alınıp diplomatik kuryelerle Ankara'ya getirilecek. Her uçakta, 6 kişiden oluşan Oy Torbaları Nakil Komisyonu ve YSK'nın görevlendirdiği 2 kişi ile Dışişleri Bakanlığının görevlendirdiği bir diplomatik kurye olmak üzere toplam 9 kişi bulunacak. Birinci uçak Berlin-Kopenhag-Stokholm-Londra, ikinci uçak Münih-Lyon, üçüncü uçak ise Köln hattında olacak."



Bu üç uçak direkt olarak Ankara'ya giderken Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya gibi 86 temsilcilikte kullanılan oylar ise İstanbul üzerinden Ankara'ya gönderilecek."



Yüksek Seçim Kurulu oyları getirecek olan THY ile yapılan anlaşma konusunda şu bilgilendirmeyi yaptı:



" Charter uçakları 34 temsilciliğe ait toplam oyların yüzde 85'ini Ankara'ya getirecek. Charter uçakların hatları dışında kalan 86 temsilciliğe ait 228 diplomatik oy torbasının intikali ise 131 diplomatik kurye (47 merkez + 84 misyon kurye) ve satın alınan 214 boş koltuk ile toplam 345 bilet alımı yapılarak gerçekleştirilecek."



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Yurt dışında yaşan Türk vatandaşlarının temsilciliklerde verdikleri oy verme işleminin dün akşam saatlerinden itibaren sona erdiği ancak sınır kapılarında ise oy verme işleminin 16 Nisan günü akşam saat 17.00'ye kadar devam edeceği belirtildi.



Bu arada son günlerde sosyal medya üzerinden oy pusulalarındaki "EVET" veya "HAYIR" yazılarının üzerine mühür vurulursa geçersiz sayılacağı konusunda çıkan söylemler üzerine, Atatürk Havalimanı'ndaki Seçim Kurulu yetkilileri bunun doğru olmadığını belirterek, "Vatandaşlarımız mühürü istedikleri yere vurabilirler. Yeter ki iki tarafa birden vurmasınlar veya katlayıp öteki tarafa leke çıkmasına neden olmasınlar" dediler. - İstanbul