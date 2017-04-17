THY Uçağına Yıldırım Isabet Etti

Yıldırım isabet eden Türk Hava Yolları (THY) uçağı Marmara Denizi üzerinde yakıt boşalttıktan sonra Atatürk Havalimanı'na geri döndü.



İstanbul'da etkili olan yağmur ve kümülonimbus (CB) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle hava trafiği olumsuz etkilendi. Şiddetli rüzgar ve CB bulutları nedeniyle iniş için alçalan birçok uçak havada tur atmak zorunda kaldı. Türk Hava Yollarının İstanbul'dan Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'ya sefer yapan TK-537 sefer sayılı TC-JYP kuyruk tescilli Boeing 737-900 ER tipi yolcu uçağına ise kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Olay üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek, Atatürk Havalimanı'na geri döneceğini söyledi. Marmara Denizi'ne fazla yakıtını boşaltarak normal iniş ağırlığına gelen THY uçağı, saat 20.45'de Atatürk Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı. Uçak bakım için hangara çekilirken, yolcuların başka bir uçakla Ouagadougou'ya gönderileceği öğrenildi.



(Tuncer Cengiz/İHA)