TÜMÜ
Haberler Search
THY Uçağına Yıldırım Isabet Etti

THY Uçağına Yıldırım Isabet Etti

Istanbul-Dalaman seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti.

THY Uçağına Yıldırım Isabet Etti

Istanbul-Dalaman seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yoları'nın TK-2552 sefer sayılı Airbus 321 tipi TC-JRC kuyruk tescilli uçağı Dalaman seferini yapmak üzere sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan bir süre sonra yıldırım isabet etti. Airbus 321 tipi uçak Dalaman Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmazken, uçak İstanbul yolcularını alarak Dalaman Havalimanı'ndan havalandı ve saat 13.40'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads