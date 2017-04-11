Thy, Samara Seferlerine Başladı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın Samara kentine direkt sefer başlattı.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, küresel taşıyıcının uluslararası 250. destinasyonu Samara bugün itibarıyla THY'nin kapsamlı uçuş ağına dahil edildi.



Rusya'da halihazırda Moskova, St. Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan, Stavropol, Ekaterinburg, Ufa ve Voronej noktalarına uçuş sağlayan THY, Samara'ya direkt seferle Rusya uçuşlarıyla ilgili belirlediği kapasite artışı stratejisini destekledi.



İstanbul'dan Samara'ya haftada 3 gün karşılıklı sefer icra edilecek. Yolcular tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 159 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.