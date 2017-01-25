THY'nin Sefer İptalleri

Türk Hava Yolları (THY) yolcuları 26 -27 Ocak tarihlerinde İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle iptal edilen biletlerin değişim işlemlerini 1 yıl içerisinde yapabilecek.



THY'den yapılan açıklamaya göre, 26 -27 Ocak tarihlerinde İstanbul'da yaşanması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle seferi iptal edilen yolcular, biletlerini bilet satış ofislerinden, bileti satın aldıkları acentelerden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden 1 yıl içerisinde değiştirebilecek.



Yolcular, çağrı merkezi, web sitesi ve mobil uygulamalarından satın alınan biletlerin iade işlemlerini 444 0 849 numaralı çağrı merkezi, satış ofislerinde düzenlenen biletlerin iadesini satış ofislerinden, acentelerden alınan biletlerin iadesini ise biletin alındığı acenteye başvurarak yapılabilecek.



THY, yolculardan herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için uçuşlarına ait güncel bilgileri thy.com.tr adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden öğrenebileceklerini bildirdi.