THY'nin Satılacağı Haberi Yalanlandı

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Türk Hava Yolları'nın Katarlılara satıldığı yönündeki iddialara kurumun halka açık şirket olduğunu belirten Aycı, bu durumda söz konusu edilen satışın kamuoyu bilgisi olmadan yapılamayacağını belirtti.

"BU BİR ŞEHİR EFSANESİ"

Aycı, "Bu referandum sürecinde çıkarılan bir şehir efsanesi" diyerek referandumda çıkan sonucun ardından güçlü bir şekilde yaz sezonuna girdiklerini ve THY olarak geleceğe dair iyi işaretler aldıklarını belirtti.

ÇAYKUR İDDİASI DA YALAN ÇIKMIŞTI

Referandum sürecinde ÇAYKUR'un da Katarlılara satılacağı yönünde iddialar ortaya atılmış ancak onun da yalan olduğu ortaya çıkmıştı