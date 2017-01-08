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THY'nin İç Hat Seferlerinin Tamamı İptal

THY'nin İç Hat Seferlerinin Tamamı İptal

THY' nin Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamı iptal edildi.

THY'nin İç Hat Seferlerinin Tamamı İptal

THY' nin Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamı iptal edildi.

Dış hatlarda iptal edilen toplam sefer sayısı ise 471. İptaller nedeniyle havalimanında yaşanan yoğunluk sürüyor. - İstanbul

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