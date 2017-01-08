TÜMÜ
Haberler Search
THY'nin İç Hat Seferlerinin Tamamı İptal

THY'nin İç Hat Seferlerinin Tamamı İptal

Hüseyin ASLIYÜCE-İbrahim YILDIZ, İstanbulDHATHY' nin Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamı iptal edildi.

THY'nin İç Hat Seferlerinin Tamamı İptal

Hüseyin ASLIYÜCE-İbrahim YILDIZ, İstanbulDHA

THY' nin Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamı iptal edildi.

Dış hatlarda iptal edilen toplam sefer sayısı ise 471. İptaller nedeniyle havalimanında yaşanan yoğunluk sürüyor

Görüntü Dökümü

-------------------------

yolcular

aprondaki uçaklar

(dhafeed)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads