Hüseyin ASLIYÜCE-İbrahim YILDIZ, İstanbulDHA
THY' nin Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamı iptal edildi.
Dış hatlarda iptal edilen toplam sefer sayısı ise 471. İptaller nedeniyle havalimanında yaşanan yoğunluk sürüyor
Görüntü Dökümü
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yolcular
aprondaki uçaklar
(dhafeed)
THY'nin İç Hat Seferlerinin Tamamı İptal
Hüseyin ASLIYÜCE-İbrahim YILDIZ, İstanbulDHATHY' nin Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamı iptal edildi.
Hüseyin ASLIYÜCE-İbrahim YILDIZ, İstanbulDHA
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