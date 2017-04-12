THY'nin Geniş Gövdeli Uçuşlarında Canlı Çiçek Konseptli Yeni Uygulama

Dünyanın en çok noktasına uçan bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları(THY), geniş gövdeli uçaklarla gerçekleştirilecek tüm uçuşların 'Business Sınıfı' lavabolarını, Molton Brown ürünleriyle birlikte canlı çiçek konseptiyle yeniden tasarladı.



Yolcularının, seyahatleri süresince uçakta geçirdiği zamanı eğlenceli ve konforlu bir deneyime dönüştürmek amacıyla farklı projelere imza atan Türk Hava Yolları(THY), yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Dünyanın en iyi havayolu şirketlerinden biri olan bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, geniş gövdeli uçaklarla gerçekleştirilen tüm uçuşların 'Business Sınıfı' lavabolarını, Molton Brown ürünleriyle birlikte canlı çiçek konseptiyle yeniden tasarladı.



Molton Brown markasının ferahlık, doğallık ve lüksün temsili ürünleriyle oluşturulan yeni konsept ile el sabunu, el losyonu ve oda kokusu ürünleri özel tasarımlı ahşap stantlarla birlikte business sınıfı lavabolarında yer alıyor. Proje kapsamında lavabolara canlı çiçek ve yeşil bitkiler yerleştirilerek yolcuların kendilerini gökyüzünde bir çiçek bahçesindeymiş gibi hissetmeleri sağlanacak. - İSTANBUL