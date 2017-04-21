THY'nin Erzincan-Sabiha Gökçen Seferleri Başlıyor
Türk Hava Yollarının İstanbul Sabiha Gökçen ile Erzincan havalimanları arasında 19 Haziran'dan itibaren AnadoluJet markasıyla tarifeli seferlere başlayacağı bildirildi.
Türk Hava Yollarının İstanbul Sabiha Gökçen ile Erzincan havalimanları arasında 19 Haziran'dan itibaren AnadoluJet markasıyla tarifeli seferlere başlayacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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