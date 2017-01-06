THY İstanbul'a İnmesi Gerek Uçuşlarını Kar Nedeniyle Çevre Havalimanlarına Yönlendirdi

Türk Hava Yolları, hava muhalefeti nedeniyle Atatürk havalimanına inmesi geren bazı uçaklarını çevre havalimanlarına yönlendirdi.



Türk Hava yollarından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen" meydanlarında yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimizde aksamalar meydana gelmekte olup Atatürk havalimanında pist çalışmaları nedeniyle uçaklarımız en yakın havalimanlarına divert etmektedir.



Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi. - İSTANBUL