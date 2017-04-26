THY ile Garanti Bankası'nın "Miles&smiles" Anlaşması

Türk Hava Yolları (THY), 2001 yılından bu yana Garanti Bankası ile sürdürdüğü Miles&Smiles programı kapsamındaki kredi kartı iş birliğini 1 Nisan 2017 itibarıyla bir yıl daha uzattı.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY'nin tek resmi kredi kartı "Miles&Smiles", önümüzdeki 1 yıl boyunca THY Miles&Smiles üyelerine ve Garanti Bankası müşterilerine mil kazandırmaya devam edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Türkiye'nin önde gelen bankalarından Garanti Bankası ile 17 yıldır yürütülen kredi kartı iş birliğini, sadece bir program ortaklığı değil, stratejik bir iş birliği olarak gördüklerini belirtti.



Olmuştur, müşteri memnuniyeti ve sadakatinin arttırılması açısından "Miles&Smiles" özel yolcu programını geliştirmeye ve daha cazip hale getirmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "Garanti Bankası ile 17. senesine giren iş birliğimizi, bugüne kadar yaptığımız en büyük anlaşma ile derinleştirdik. Geçtiğimiz sözleşme dönemi ortalamasına göre dağıtılan mil miktarını bu yıl ciddi oranda arttırdık. 2018 Nisan'a kadar Miles&Smiles kredi kartlarını kullanan üyelerimize toplamda 12 milyara yaklaşan tutarda mil dağıtacağız. Kısaca Miles&Smiles kredi kartı sahipleri bu sene mile doyacak." ifadelerini kullandı.



Garanti Bankası ile yaptıkları ortak çalışmalara değinen Olmuştur, "Garanti Bankası ile yürüttüğümüz 'Türk Hava Yolları kanallarından Kredi Kartı Satışı' projesi ile de daha fazla Miles&Smiles üyemizin kredi kartı sahibi olmasını hedefliyoruz. Ayrıca kredi kartı sahibi Miles&Smiles üyelerimize THY'den ekstra ayrıcalıkları en kısa sürede sunabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıldan itibaren kredi kartı sahipleri Türk Hava Yollarında çok daha ayrıcalıklı olacaklar" değerlendirmesini yaptı.



Olmuştur, 7 milyona yaklaşan üye sayısı ile Miles&Smiles'ın Türkiye'nin en büyük, dünya havayolları arasında da önemli bir yere sahip hava yolu sadakat programı olduğunu, 2022'ye kadar üye sayısını ikiye katlamayı hedeflediklerini ve bu büyümeye paralel olarak kredi kartı bazını genişletmenin "Miles&Smiles"ın ana hedefleri arasında olduğunu belirtti.



Geçen yıl Miles&Smiles üyelerinin milleriyle 1 milyonu aşkın ödül bilet aldığını, 2022'ye gelindiğinde 2 milyonun üzerinde ödül bilet dağıtmayı hedeflediklerini vurgulayan Olmuştur, "Bu değişiklikler sayesinde, mevcut durumda yüksek olan memnuniyet ve tavsiye skorlarımızın daha da yükseleceğini ve Miles&Smiles'in dünyada da en çok tercih edilen sayılı hava yolu programlarından biri olacağını düşünüyorum." görüşünü dile getirdi.



Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu ise THY ile 17 yıldır sürdürülen stratejik ortaklık kapsamında, Türkiye'nin ilk ortak markalı hava yolu kredi kartı iş birliğine sahip olmanın gururunu yaşadıklarını kaydederek, şöyle devam etti:



"İki kurumun Miles&Smiles kredi kartıyla devam eden ortaklığı, Türkiye'deki en önemli iş birliğini oluşturuyor. Garanti'nin kredi kartlarıyla yurt dışında yapılan harcamalar içindeki pazar payı yaklaşık yüzde 40 iken bunun yarısı Miles&Smiles kredi kartı sahipleri tarafından yapılıyor. Bu kapsamda müşterilerimize, yurt dışına en çok uçuran kart portföyü olarak 2012 yılından bu yana yaklaşık 50 milyar mil kazandırdık. 50 milyar mil, 6,5 milyon yurt içi gidiş dönüş veya 2 milyon yurt dışı gidiş dönüş bilete denk geliyor. Sadece 2016 yılında Miles&Smiles kredi kartı tarafından kazandırılan millerle, dünyanın çevresinde 400 bin kilometrelik tur atılmasını sağladık. Garanti Bankası'nın üst segment kredi kartı pazarındaki liderliğinde büyük rol oynayan iş birliğimizin devamından mutluluk duyuyoruz."