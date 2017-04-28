THY ile Copa Airlines Arasında Anlaşma

Türk Hava Yolları (THY) ile Copa Airlines, Avrupa ile Latin Amerika arasında ortak uçuşlara başlayacak.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en yaygın hava yolu ağına sahip Star İttifakı'na üye Copa Airlines ile THY, Copa'nın Panama'daki transfer merkezi Panama City ile THY'nin dünyaya açılan benzersiz ağ geçidi, İstanbul üzerinden sağlayacakları bağlantı uçuşlarıyla yolcularına daha fazla ve daha konforlu uçuş seçeneği sunacak bir kod paylaşımı anlaşmasına imza attı.



Söz konusu kod paylaşımı anlaşması sayesinde Avrupa'dan gelen yolcular, bölgenin önemli transfer merkezlerinden biri olan Panama City üzerinden ve Latin Amerika'dan gelen yolcular, THY'nin Doğu ile Batı arasında köprü vazifesi gören transfer merkezi İstanbul üzerinden çok sayıda kesintisiz bağlantıdan faydalanabilecek.



Anlaşma çerçevesinde Copa Airlines'ın stratejik merkezi Panama City, İstanbul'dan gelen yolculara, bölgenin önemli şehirleri de dahil olmak üzere Amerika, Orta ve Güney Amerika ile Karayipler'de 74 destinasyona hızlı ve etkili bir biçimde bağlantı sağlayacak.



Anlaşma ile Latin Amerikalı yolculara da THY'nin Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan benzersiz konumlu transfer merkezi İstanbul üzerinden Avrupa, Afrika, Asya ve Orta Doğu'ya daha fazla ulaşım seçeneği sunulacak.



Copa Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Pedro Heilbron, imzalanan bu anlaşmanın, Latin Amerika ile İstanbul ve diğer Avrupa destinasyonları arasındaki bağlantının güçlenmesine katkıda bulunacağı için büyük önem taşıdığını söyledi.



Heilbron, her iki yarım küredeki yolcuların sunulan birinci sınıf hizmetlerden ve partner hava yollarının transfer merkezleri üzerinden gerçekleştirecekleri konforlu bağlantı uçuşlarından yararlanabileceklerini kaydetti.



Anlaşmanın ilk aşamasında, THY, Copa Airlines'ın Panama City'deki transfer merkezi üzerinden Panama'da David şehrine, Brezilya'da Porto Alegre, Rio de Janeiro, Manaus, Belo Horizonte ve Sao Paulo'ya, Dominik Cumhuriyeti'nde Santo Domingo ve Punta Cana'ya, Ekvador'da Guayaquil ve Quito'ya, ayrıca El Salvador'da San Salvador, Paraguay'da Asuncion ve Peru'da Lima'ya düzenlediği seferlerde uygulanacak kod paylaşımı sayesinde satış yapabilecek.



Diğer taraftan Copa Airlines da THY'nin İstanbul-Panama City arasında düzenlenen seferlerde kod paylaşımı gerçekleştirebilecek.



Bir sonraki aşamada ise, bölgedeki diğer ülkelerin sivil havacılık makamlarından gerekli onayların alınmasının ardından, THY, Copa Airlines'ın Meksika'da Mexico City, Cancun ve Guadalajara, Nikaragua'da Managua, Kosta Rika'da San Jose ve yine Uruguay'da Montevideo seferlerinde kod paylaşarak bölgedeki ortak uçuş ağını ve etkinliğini artırabilecek.



THY Genel Müdürü ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi, Star İttifakı üyesi iki hava yolu şirketi olarak ticari ilişkileri geliştirecek, aynı zamanda tarafların geniş uçuş ağları sayesinde yolculara eşsiz seyahat imkanı sağlayacak bir kod paylaşımı iş birliğine imza atmanın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Ekşi, "Özellikle, konumuyla benzersiz bir örnek teşkil eden transfer merkezimiz İstanbul'dan Panama City'ye düzenlemekte olduğumuz seferler vasıtasıyla yolcularımız, bölgenin önemli transfer merkezlerinden biri olan Panama City üzerinden Copa Airlines'ın kıtanın dört bir yanında ulaştığı noktalara seyahat etmekten büyük keyif alacaklar." ifadelerini kullandı.



Her iki hava yolunun uçuş ağını ve kıtalar arası bağlantılarını genişletecek bu anlaşma ile Türkiye ve Panama arasındaki mevcut turizm ve ticari kalkınma imkanlarının da daha da geliştirilmesi bekleniyor. İki hava yolu şirketinin yolcuları aynı zamanda, taraflar arasındaki yolcu sadakat programlarından ve 190 ülkede bin 300 havalimanını içeren geniş uçuş ağı ile küresel ölçekte tanınan Gold ve Silver statüleri de dahil olmak üzere Star İttifakı'nın sunduğu çoklu avantajlardan da yararlanabilecek.