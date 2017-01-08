THY Genel Müdürü Ekşi'den Sefer Planlaması Açıklaması





Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün Atatürk Havalimanı'ndan gidiş ve geliş olmak üzere toplam 381 sefer planlandığını açıkladı. Resmi twitter adresinden yaptığı açıkamada Ekşi, "Bugün Atatürk Havalimanı'ndan 172 çıkış, 209 geliş seferi planlanmıştır. Havalimanı slot kapasitesine göre ilave seferler de planlanacaktır" dedi. - İstanbul