THY Genel Müdürü Ekşi: Bu Yasağın Kısa Sürede Kalkmasını Bekliyoruz

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL DHA



Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, '2016 yılında biraz sıkıntı olmuş olabilir ama (İstanbul) hiçbir zaman değerini kaybetmez. THY de öyle. THY de artık dünyada global bir havayolları haline geldi. Geçici dönemlerdeki sıkıntılardan dolayı değerini ve gücünü kaybetmesi mümkün değil" dedi.



Ekşi, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği'nin (TALPA) Yeşilköy'de bir otelde düzenlediği 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Pilot ve kabin ekibine yeni personel alınacağını belirten Ekşi, İstanbul'un ve THY'nin altın gibi değerli olduğunu, bu değerini asla kaybetmeyeceğini kaydetti.



Ekşi, hem 2016'da hem de bu yılda yaptıkları bütçenin üzerinde olduklarına dikkati çekerek, 'Altı puan daha fazla doluluk ve yolcu sayısında da o seviyede bir artış var. Bu sadece nisan ayına mahsus değil. Biz şimdi, ileriki rezervasyonları takip ediyoruz. Her ay kaç tane bilet satıldı' Bunu bir önceki seneyle mukayese ediyoruz" diye konuştu.



Tüm aylarda şu anda 2016'yı geçmiş durumda olduklarını dile getiren Bilal Ekşi, bunun çok daha büyüyerek devam edeceğini düşündüklerini belirtti.



UÇUŞ DOLULUĞU



Ekşi, diğer havayolları genel müdürleri ile yapılan görüşmelerde onlarda da aynı trendin sürdüğünü ifade ederek, 'İnşallah Türkiye, 2016'nın biraz o kasvetle havasını kırmış gözüküyor" dedi.



'Ülke büyürse havacılık büyüyor" diyen Ekşi, 'Ülkede bir sıkıntı olunca, özelikle bir istikrarsızlık algısı varsa, havacılık bundan büyük derecede etkileniyor. Türkiye'de genel bir düzenleme olduğu zaman, büyük şehirlerimizde herhangi bir güvenlik sıkıntısı olmadığı zaman, havacılık çok daha hızlı şekilde büyüyor. Zaten Türk sivil havacılığının bu kabiliyeti var" ifadesini kullandı.



THY DE İSTANBUL DA DEĞERİNİ YİTİRMEZ



Ekşi, İstanbul'un havacılık açısından değerini kaybetmeyeceğini belirterek, Türkçe'de 'Altın yere düşmekle değerini kaybeder mi, Tenekeyi parlatsan bir altın eder mi" deyimlerini anımsattı. İstanbul'un bir altın olduğunu kaydeden Bilal Ekşi, '2016 yılında biraz sıkıntı olmuş olabilir ama (İstanbul) hiçbir zaman değerini kaybetmez. THY de öyle. THY de artık dünyada global bir havayolları haline geldi. Geçici dönemlerdeki sıkıntılardan dolayı değerini ve gücünü kaybetmesi mümkün değil. İnşallah bu sene ve devam eden yıllarda da bir önceki senelerdeki çift haneli büyümeleri göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.



EN ÇOK REZERVASYON UZAKDOĞU'DAN



Bilal Ekşi, bir gazetecinin 'Hangi ülkelerden rezervasyonları daha yoğun alıyorsunuz?" sorusuna, 'En fazla Uzakdoğu, Singapur, Çin, Endonezya ve Malezyda'dan geliyor. Tüm dünyada bir artış var ama esas ağırlık Asya ve Uzakdoğu'dan geliyor" cevabını verdi.



THY'nin şu anda yerde uçağı kalmadığını, hepsinin seferlere katıldığını dile getiren Ekşi, şunları kaydetti:



'Bu sene 8 tane geniş gövdeli uçağı dışarıya verelim diye gayret ediyorduk. Bunların sadece 2 tanesini veriyoruz. Diğerlerini kullanıyoruz. Hatta bu yıl kabin memuru ve pilot almayı düşünmüyorduk. Fakat rakamlar çok iyi gelince, şu anda 300 yakın kabin memuru alıyoruz. 150 tane alıyorduk şimdi buna 300 tane daha ilave ediyoruz. Pilotta da 20 tane Boeing '777-800" first officer ilanına çıkmıştık. Şimdi yeni bir alıma daha çıkacağız ama sayısını belirlemedik"



Bilal Ekşi, uçaklarda elektronik eşya kısıtlaması sonrası seferlerde yolculara dağıtmak üzere laptop satın alma sürecine girildiğini bildirdi. Bunun kısa süre sonra dağıtılmaya başlanacağına işaret eden Ekşi,"400- 500 tane alınacak. Bunların stoklarında bulunmasına problem oluyor. Standartlarda kullanacağımız için satın alma süreçleri tamamlandı. Teslimatlarını bekliyoruz. Bu yasağın da kısa sürede kalkmasını bekliyoruz. ? ifadelerini kullandı.



ABD BUSİNESS YOLCULARINA LAPTOP DAĞITIMI



Ekşi, laptoplarla çalışacak yolcunun bilgi güvenliğinin de üst seviyede sağlanacağını kaydederek, 'Biz global bir firmayız Business class'ta vereceğiniz laptopun uluslararası tanılırlığının olması lazım ki algınızla beraber olsun diye. O çerçevede algıyı yönetmek zorundayız. Sadece Amerika, business yolcularına' İngiltere kısa uçuş, oraya vermiyoruz. Amerika'ya veriyoruz. İngiltere yolcularından böyle bir talep gelmedi. Bedava internet, İngiltere ve Amerike uçuşlarında devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.



TOMOGRAFİ CİHAZLARI GELECEK



Bir gazetecinin Atatürk Havalimanı'ndaki ABD uçuşlarında kontrol için tomografi cihazı alınacağına ilişkin haberleri anımsatması üzerine Ekşi, 'Bakanlığımız, karşı tarafın olabilecek tüm argümanlarını ortadan kaldırmak istiyor . Karşı tarafla bunu konuştuğumuzda, 'Bu tomografi cihazı geldiğin de bu yasağı kaldırırız' diye açık bir beyanatta bulunmadılar. Bakanlığımız şunu yapıyor: 'Ben elimdeki bütün tedbirleri aldım. Sen artık bunu kaldırmamanın başka bir anlamı olması lazım' dedirtmek istiyor" şeklinde konuştu.