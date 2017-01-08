THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den Seferlere İlişkin Açıklama

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı'ndan bugün için 172 çıkış, 209 geliş olmak üzere toplam 381 sefer gerçekleştirileceğini açıkladı.



İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda üç günde toplam 638 sefer iptali yaşandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi planlanan seferlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.



Havalimanında 172 çıkış, 209 geliş seferi gerçekleşecek



Bilal Ekşi yaptığı kısa açıklamada, "Bugün Atatürk Havalimanı'nda 172 çıkış, 209 geliş seferi planlanmıştır. Havalimanının slot kapasitesine göre ilave seferler de planlanacaktır" dedi.



Buna göre havalimanında toplamda en az 381 sefer gerçekleştirilmiş olacak. - İSTANBUL