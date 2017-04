THY Euroleague'de Play-Off 4. Maçların Mvp'si Doncic

THY Euroleague Play-Off ilk tur 4. maçların en değerli oyuncusu (MVP) Real Madrid'in genç oyuncusu Luka Doncic seçildi.



THY Euroleague'de Play-Off heyecanı 4. maçlar ile devam ederken, haftanın en iyi oyuncusu da belli oldu. Darüşşafaka Doğuş'u seride 3-1 geçen Real Madrid'in 18 yaşındaki basketbolcusu Luka Doncic, haftanın MVP'si seçildi. Darüşşafaka Doğuş ile Volkswagen Arena'da oynanan serinin 4. maçında parkeden 89-78 galip ayrılıp, İstanbul'daki Final-Four'a yükselen Real Madrid'de Doncic 11 say, 7 asist ve 5 ribaund ile oynayarak, 21 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si oldu.



Doncic, daha öncede THY Euroleague'de normal sezonun 17. haftasında MVP seçilmişti. - İSTANBUL