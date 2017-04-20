THY Euroleague'de İlk Maçların En Değerlisi: 'Bogdanovic'

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Bogdan Bogdanovic, THY Euroleague'de play-off ilk maçların 'En değerli oyuncusu' (MVP) seçildi.



THY Euroleague'de Play-Off Çeyrek Final ilk maçlarının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin OAKA Arena'da Panathinaikos Superfoods'u 71-58 ettiği mücadelede 23 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynayan Bogdan Bodanovic, haftanın MVP'si seçildi. - İSTANBUL