THY Euroleague'de 18. Hafta Programı

THY Euroleague 18. hafta açılış mücadelesinde CSKA Moskova, yarın sahasında Brose Baskets Bamberg ile karşı karşıya gelecek.



THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı yarın ve 20 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Rus ekibi CSKA Moskova, Alman Brose Baskets Bamberg'i konuk edecek. Fenerbahçe, Panathianikos Superfoods'u ağırlarken, Darüşşafaka Doğuş da sahasında UNICS Kazan ile karşılaşacak. Galatasaray Odeabank ise EA7 Olimpia Milano ile İtalya deplasmanında mücadele edecek. Bu hafta deplasmanda oynayacak olan bir diğer takım ise Anadolu Efes olacak. Lacivert-beyazlılar, İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Olympiakos ile Baskonia mücadele edecek.



THY Euroleague'de 18. haftada oynanacak maçların programı şöyle:



19 Ocak Perşembe



20.00 CSKA Moskova - Brose Baskets Bamberg



20.30 Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods



22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Kızılyıldız



22.15 EA7 Olimpia Milano - Galatasaray Odeabank



23: 00 FC Barcelona Lassa - Anadolu Efes



20 Ocak Cuma



20.00 Darüşşafaka Doğuş - UNICS Kazan



20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid



22.00 Olympiakos - Baskonia - İSTANBUL