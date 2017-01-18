THY Euroleague 18. hafta açılış mücadelesinde CSKA Moskova, yarın sahasında Brose Baskets Bamberg ile karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı yarın ve 20 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Rus ekibi CSKA Moskova, Alman Brose Baskets Bamberg'i konuk edecek. Fenerbahçe, Panathianikos Superfoods'u ağırlarken, Darüşşafaka Doğuş da sahasında UNICS Kazan ile karşılaşacak. Galatasaray Odeabank ise EA7 Olimpia Milano ile İtalya deplasmanında mücadele edecek. Bu hafta deplasmanda oynayacak olan bir diğer takım ise Anadolu Efes olacak. Lacivert-beyazlılar, İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Olympiakos ile Baskonia mücadele edecek.
THY Euroleague'de 18. haftada oynanacak maçların programı şöyle:
19 Ocak Perşembe
20.00 CSKA Moskova - Brose Baskets Bamberg
20.30 Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Kızılyıldız
22.15 EA7 Olimpia Milano - Galatasaray Odeabank
23: 00 FC Barcelona Lassa - Anadolu Efes
20 Ocak Cuma
20.00 Darüşşafaka Doğuş - UNICS Kazan
20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid
22.00 Olympiakos - Baskonia - İSTANBUL
THY Euroleague'de 18. Hafta Programı
THY Euroleague 18. hafta açılış mücadelesinde CSKA Moskova, yarın sahasında Brose Baskets Bamberg ile karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague 18. hafta açılış mücadelesinde CSKA Moskova, yarın sahasında Brose Baskets Bamberg ile karşı karşıya gelecek.